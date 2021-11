Aquest diumenge hi haurà restriccions al trànsit en motiu de la Mitja Marató de Tarragona

Hi haurà diversos talls de trànsit a la N-340 que afectaran a l'accessibilitat dels Barris de Ponent

Actualitzada 26/11/2021 a les 13:29

A partir de les 10:15-10:17h ja podran circular direcció Tarragona per la N-340 o per l'Avinguda Tarradellas

L'horari de la prova esportiva serà des de les 10h amb sortida del primer corredor, fins a les 12.30h, amb l'arribada del darrer corredor.

Amb motiu de la 30a edició de la Mitja Marató + 10k Ciutat de Tarragona el proper diumenge 28 de novembre, tindran lloc diversos talls de trànsit a la N-340 que afectaran a l'accessibilitat dels Barris de Ponent, atès que l'Anella Mediterrània concentrarà la sortida i arribada de la prova atlètica.Entre 9 i les 10:15h, es desviarà el transit des dels barris de Bonavista, La Granja, Riuclar, Torreforta, Campclar i Icomar, pels accessos cap a la T-11, per les diferents sortides habilitades (direcció Canonja, Camí de la Partió, Carrer Francolí o Accés Barri de Riu Clar)Atès el tall de la N-340, l'accés als barris de La Granja, Riuclar, Torreforta, Icomar, es podran efectuar des de les diverses entrades de la T-11, a excepció de Campclar que es durà a terme a través de TorrefortaPel que fa a l'accés cap a Bonavista, donat el tall de les obres de la zona PP10, s'haurà d'efectuar per la Canonja tant per la T-11, o des de l'autovia A7 sortida 1156.S'habilitarà un itinerari alternatiu mitjançant l'Empresa Municipal de Transports (EMT), per tal d'assegurar i minimitzar l'impacte a l'accessibilitat al mercat de Bonavista.