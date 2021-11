La gestió de la junta de l'AVV la Móra-Tamarit provoca divisions al barri

Una agrupació de veïns acusa la junta de prendre decisions de forma unilateral

Un grup de veïns del barri de la Móra-Tamarit acusen la junta de l'Associació de Veïns de tenir un caràcter «autoritari», el qual ha «generat neguit entre nombrosos veïns». Segons aquesta agrupació veïnal va fer públic a través d'un comunicat, existeix un problema en «la manca de transparència a l'hora d'informar», a més del «poc espai que es deixa a la participació i l'absència de consultes per acordar punts controvertits a nivell veïnal». Aquest punt d'inflexió sembla que hauria arribat amb el posicionament per part de l'AVV davant el desig de segregació de la Móra de Tarragona. Segons els veïns molestos, fa gairebé deu anys que es va fer l'última consulta sobre la segregació. «Aquest camí es va emprendre ja fa molts anys i ha ocupat un bon grapat de titulars a la premsa. Ara bé, en tot aquest temps no han estat capaços de demostrar que el seu projecte és viable, ni de sotmetre'l a la votació dels seus propis socis davant la conseqüent pèrdua de popularitat de la iniciativa», asseguraven els veïns en el comunicat. De fet, aquests remarcaven que, malgrat haver demanat en una assemblea tornar a votar en referència a la segregació, però la resposta per part de la junta va ser que «aquesta votació no era necessària i, per tant, no es produiria».

Un altre dels conflictes amb els quals s'han topat ha estat la presentació de la proposta de millora urbanística. Malgrat que aquest projecte havia de basar-se en les opinions dels propis veïns de la Móra, «ni abans de començar la realització, ni durant, ni a posteriori, els veïns han tingut l'oportunitat de participar-hi», malgrat l'AVV es comprometessin a incloure'ls. A més, aquests asseguraven que la proposta de millora urbanística ha tingut un resultat «nefast», i tot per «treballar d'esquenes als veïns».Així, denuncien el seu caràcter «autoritari», ja que «no pot ser el dia a dia d'una Associació de Veïns». Alhora, demanen que «cal diàleg, cal transparència i, sobretot, cal decidir les actuacions democràticament, totes, sense trucs ni manipulacions», a més de remarcar que és tracta d'una actuació poc ètica.

Reacció de la junta de l'AVV

Per la seva banda, la junta responsable de l'Associació de Veïns de la Móra-Tamarit va reaccionar al comunicat dels seus convilatans desmentint tots els fets.

El president de l'AVV, Francesc Garcia, assegurava que totes les acusacions eren falses i que «ja fa anys que treballem d'aquesta manera, i seguirem treballant així. Celebrem assemblees i ho consultem tot amb els veïns, no tenen motius per queixar-se», remarcava el president.