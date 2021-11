Els Bombers reben 6 avisos per afectacions relacionades amb la pluja o el vent a Tarragona ciutat

No hi ha hagut cap incidència de caràcter greu

Actualitzada 23/11/2021 a les 14:53

Tarragona activa el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions

Es recomana a la població seguir els consells de prevenció que són:



En cas de ser a casa evitar baixar a soterranis o al garatge. Així mateix, es recomana no deixar a fora (al jardí, al pati...) objectes que l'aigua pugui arrossegar.

Si sou fora de casa: circuleu preferentment per les rutes principals i les autopistes. Modereu la velocitat i mantingueu les distàncies de seguretat.

Allunyeu-vos i no travesseu rieres, torrents, passos soterranis ni zones que es puguin inundar, ni a peu ni en cotxe. Els cotxes poden flotar amb poca alçada d'aigua i ser arrossegats amb facilitat.

En cas de ser a l'exterior, dirigiu-vos a punts enlairats que estiguin lluny dels marges de rius i de les lleres de barrancs, rambles o torrents. Per tot plegat, informeu-vos i estigueu atents a les prediccions meteorològiques i a l'estat de la xarxa viària. Així mateix, seguiu les indicacions dels serveis d'emergència, de policia, protecció civil o mitjans de comunicació.

L'episodi de fortes pluges previst per avui ha arribat amb força a la ciutat de Tarragona. Des de les 10 del matí els Bombers han rebut 6 avisos a la ciutat per afectacions relacionades amb la pluja o el vent, cap d'elles greus i sense conseqüències destacades.A les 10.31 hores els Bombers s'han desplaçat al carrer Sant Pere pel possible despreniment d'una façana, encara no havia caigut, però el vent amenaçava tirar a terra part de la paret. Més tard s'ha rebut l'avís que un fanal situat al carrer Riu Besòs estava a punt de caure i l'han apuntalat.Dos dels avisos han estat per caigudes d'arbre a la via pública, un a l'avinguda Marqués de Montoliu i un altre al Port de Tarragona.Finalment, al carrer Hernández Sanahuja els Bombers han actuat juntament amb la Guàrdia Urbana, que s'ha vist obligada a tallar el pas, ja que el tendal d'un terrat amenaçava en caure a la via pública.La Conselleria de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha activat el Pla d'Actuació Municipal en fase d'alerta pel risc d'inundacions en previsió de pluges intenses. Així mateix, agents de la policia local -juntament amb voluntaris de Protecció Civil- estan comprovant que no hi hagi cap persona ni transitant ni instal·lada al costat del riu.Es poden consultar els consells de prevenció que hi ha en aquest enllaç de la web de protecció civil i davant de qualsevol situació d'emergència, cal demanar l'ajuda dels serveis públics trucant al centre d'atenció i gestió de trucades d'urgència (tel. 112) i a la Guàrdia Urbana de Tarragona (tel. 092).