Detecten una fuga d'aigües fecals per obturació a la riera de Riu Clar

Un veí de Torreforta va detectar veure que l'aigua baixava amb un color molt fosc i amb mala olor

Actualitzada 23/11/2021 a les 07:00

Una obturació al col·lector de la Floresta i Parc del Riu Clar va provocar una fuga d'aigües fecals a través de la riera que travessa Torreforta i arriba fins al Port. Va ser un veí d'aquest últim barri el qual va denunciar ahir al matí una baixada d'aigües fecals per la riera de Torreforta. Segons explica Miquel Rodríguez, veí del barri, en declaracions al Diari Més, sortia a passejar per la zona de la riera com fa de costum cada matí, i va detectar un color i una olor estranya a l'aigua que baixava per la riera, ja que normalment «només baixa aigua dels regadius dels horts que hi ha per aquí». En veure que aquella situació no era normal, va decidir posar-se en contacte amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per a denunciar els fets.

Ràpidament, un inspector de l'ACA va acudir a la localització indicada. Aquest, segons explicava el veí, va confirmar que es tractava d'aigües fecals i va preguntar si es donava habitualment la situació que circulessin aquest tipus d'aigües. En assabentar-se'n que es tractava d'un fet inusual, va continuar amb la investigació per a descobrir d'on provenien exactament. Finalment, i amb tasques conjuntes de l'ACA amb l'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona S.A. (EMATSA), van detectar una obturació al col·lector dels barris de la Floresta i del Parc Riu Clar. Aquest embús hauria provocat el vessament de les aigües fecals, les quals van baixar per la riera. Els tècnics de l'EMATSA van treballar durant el dia d'ahir en el col·lector i van procedir a fer una neteja de la zona.