Tarragona destinarà 2 milions d'euros del pla Impulsa Patrimonio a la rehabilitació del Fòrum de la Colònia

Aquest dilluns 22 de novembre s'han conegut els detalls del pla Impulsa Patrimonio del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per al Grup de Ciutats Patrimoni de la Humanitat d'Espanya (GCPHE), a través del qual Tarragona rebrà 3 milions d'euros. Del total, prop de 2 milions aniran destinats al projecte de rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Fòrum de la Colònia i la resta s'aniran desenvolupant en diferents projectes al voltant del patrimoni que s'hauran d'executar en els propers tres anys per rebre la subvenció màxima de 3 MEUR.Des de Baeza, l'alcalde de Tarragona i conseller de Turisme, Pau Ricomà, ha volgut destacar “l'oportunitat única” que suposa el pla per “adequar el nostre patrimoni perquè tingui encara més accessibilitat i excel.lència”. “Enguany –afegeix- hem fet les primeres passes per fer realitat el que ha de ser el nostre centre de recepció de visitants, la Porta Tàrraco, amb l'inici de la rehabilitació de Ca l'Agapito i ara podem donar l'impuls definitiu que li cal al Fòrum de la Colònia”. “L'adequació turística dels nostres recursos patrimonials i naturals amb criteris d'accessibilitat i sostenibilitat marcarà el desenvolupament turístic i el futur econòmic de la ciutat i per tant hem d'apostar-hi”, ha conclòs finalment Ricomà des de la ciutat andalusa.La presentació del pla Impulsa Patrimonio s'ha fet aquest dilluns 22 de novembre a la ciutat Patrimoni de Baeza (Jaén), en un acte que ha comptat amb la presència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, i d'alcaldes de les quinze ciutats del Grup. Durant la presentació la ministra Maroto ha desgranat alguns dels detalls del pla, destacant el fet que comptarà amb una subvenció de 45 milions d'euros destinats a les quinze ciutats a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern de l'Estat. La ministra ha explicat també que Impulsa Patrimonio va adreçat a “projectes sostenibles de rehabilitació i manteniment del patrimoni històric i cultural de les Ciutats Patrimoni” i que el pla “permet reforçar l'aposta per un turisme de qualitat, sostenible, digital i inclusiu i potencia la nostra posició de lideratge turístic a nivell mundial”.

Les actuacions que es finançaran amb aquest programa inclouen la rehabilitació d'immobles considerats Béns d'Interès Cultural, la renovació de paviments i adequació per a persones amb mobilitat reduïda, la substitució de sistemes d'il·luminació per estalviar energia o l'adequació de patrimoni per a ús turístic, entre d'altres.

El projecte de Tarragona que rebrà el finançament del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través del pla per al GCPHE contempla la rehabilitació i la millora de l'accessibilitat del Fòrum Local o de la Colònia, monument del conjunt arqueològic de Tàrraco declarat per la UNESCO Patrimoni Mundial de la Humanitat. L'objectiu principal del projecte és la consolidació arqueològica del monument i la millora de l'accesibilitat per a visitants, de manera que se'n faciliti la interpretació, tant de conjunt del monument com dels elements que l'integren, i que a la vegada millori la relació entre el monument i el seu entorn urbà.