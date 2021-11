La plaça Corsini acollirà aquest cap de setmana la Fira de l'Oli Nou de Tarragona

L'edició d'enguany comptarà amb una vintena d'entitats productores de cinc comarques diferents

Actualitzada 22/11/2021 a les 12:46

19 entitats de 5 comarques

Guanya el teu pes en oli

La Fira de l'Oli Nou de Tarragona tindrà lloc entre el divendres 26 i dissabte 27 de novembrea la Plaça Corsini de la ciutat amb la participació d'una vintena d'entitats productores d'olid'oliva verge extra. La fira està coorganitzada per l'Ajuntament de Tarragona i UNIO Origen i rep el suport de diferents entitats com Mercats de Tarragona i el Gremi de Pagesos de Sant Llorenç i Sant Isidre. La participació de totes elles és cabdal perquè la presentació de l'oli nou esdevingui una festa gastronòmica, cultural i popular.La presentació d'aquesta nova edició ha tingut lloc a l'interior del Mercat Central de Tarragona. El president de l'empresa de Mercats i conseller de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona, Dídac Nadal, ha volgut destacar «l'especial il·lusió que ens fa l'edició d'enguany ja que recupera el seu format i programa d'activitats habitual. Estem molt contents de tornar a rebre a la Plaça Corsini aquesta fira, una de les més clàssiques de la nostra ciutat, i que no només posa en valor un dels productes de la nostra gastronomia sinó que també és un gran motor dinamitzador per als comerços de l'entorn».Els productors d'oli d'oliva verge extra DOP Siurana presentaran als tarragonins l'oli del raig,el primer de l'any, en una edició que comptarà amb 19 entitats participants, amb representants de 5 comarques de Tarragona que són territori DOP Siurana, amb la il·lusió de poder tornar a degustar l'oli i convertir la fira en una festa.L'esclat de l'oli nou a Tarragona començarà el divendres 26 de novembre a les 12h fins les 21h. Seguirà dissabte 27 de novembre durant tot el dia, entre les 9h i les 14h i les 17h i les 21h. L'oli nou que es podrà tastar a la capital tarragonina és, segons ha definit el Panell de tast oficial d'olis verges d'oliva de Catalunya, un oli d'oliva verge extra «elegant, equilibrat icomplex; un oove 100% suc natural de les millors olives arbequines del territori».La 21a edició ja és un a fira consolidada i un programa ampli d'activitats per a tots elspúblics, amb propostes lúdiques per a públic familiar sobretot el divendres tarda i amb l'objectiu de divulgar la cultura i el consum de l'oli d'oliva verge extra que no només és tradició, història i territori, sinó també salut. D'entre les activitats programades, guanyen pesles que estan orientades a descobrir al consumidor el valor afegit de l'oli d'oliva verge extra del territori.S'han programat des de tastos infantils i per a adults, un berenar, un vermut-degustació el dissabte al migdia solidari i música en directe per acompanyar l'arribada de l'oli nou.Destacar el tradicional concurs «el teu pes en oli» amb la col·laboració del Mercat Central de Tarragona i un tast divulgatiu per fer participar tota la plaça. També s'han plantejat tallers i show cookings amb el cocinero fiel i Francesc Blanc, per demostrar la versatilitat de l'oli d'oliva verge extra DOP Siurana a la cuina i confirmar que té aplicacions molt actuals i innovadores. Així com 10 sortejos de 10 lots oli cadascunLa DOP Siurana fa una crida als tarragonins perquè coneguin i consumeixin al llarg de tot l'any un aliment bàsic que és pilar de la Dieta Mediterrània, i proposa l'oli d'oliva verge extra DOP Siurana com a regal per a aquest Nadal. La Fira de l'Oli nou de Tarragona ésuna bona oportunitat per comprar l'oli d'oliva verge extra per tot l'any, un fet que demostren les xifres de vendes de les edicions anteriors

Una nova edició solidària

Una edició més i ja en van sis, la Fira de l'Oli nou de Tarragona serà solidària amb el Gran Recapte del Banc dels Aliments. La recaptació del vermut del dissabte anirà íntegrament al Banc dels Aliments.