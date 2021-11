L'AVV del Port de Tarragona recupera les mobilitzacions 'Per un barri digne'

Després d'una reunió amb l'Ajuntament i una falta d'acord, els veïns asseguren que tornaran a protestar per millores al barri

Actualitzada 21/11/2021 a les 19:26

L'Associació de Veïns del Port va declarar la tornada a les reivindicacions després de sentir-se «decebuts» amb una última reunió celebrada amb representants de l'Ajuntament de Tarragona, de la qual no van sortir-ne amb bones sensacions. «L'Associació de Veïns ens vam trobar amb el consistori per tal d'exposar problemàtiques del barri, per les quals ja fa anys que demanem solucions, i vam sortir decebuts perquè vam veure que no vam aconseguir res», exposava la presidenta de l'Associació de Veïns del Port, Mari Carmen Puig. Va ser per aquest motiu, que els representants del barri, després de la reunió celebrada el dijous, van anunciar que es «tornaran a convocar mobilitzacions» per a reclamar millores al barri.

La reunió amb l'Ajuntament, celebrada el passat dijous, 18 de novembre, havia de servir per aconseguir «compromisos ferms i immediats com a resposta als reclams pendents i les propostes plantejades» per part dels ciutadans. De fet, segons assegurava la presidenta, «volíem que alguna de les nostres demandes s'inclogués als pressupostos pel pròxim any, però amb la resposta que hem rebut per part del consistori, no creiem que sigui així», remarcant que són demandes «que ja fa anys que demanem».

Després de la reunió de l'AVV amb el consistori, a la qual també hi va assistir la Xarxa de la Marina, es va recriminar al consistori que, en el mig mandat que porten, hi hagi hagut «inacció envers el barri», tot demanant que s'incloguessin algunes de les seves necessitats en les partides pressupostàries pel 2022.

La principal queixa veïnal se centrava en el Pla Integral de la Part Baixa. L'«esperat i necessari» projecte s'hauria de dur a terme amb les seves respectives accions de xoc prèvies, i amb les quals s'esperen una «remodelació i transformació total i digna al barri». Entre aquestes, s'hi troba la instal·lació d'una llar de jubilats o un centre cívic, les quals cataloguen com a «necessitats històriques» del barri. D'altra banda, a la reunió també es van tractar qüestions de mobilitat en el comunicat que van compartir. «Es demana l'adequació, arranjament i ampliació de carrers estrets i deteriorats, reductors de velocitat a les entrades de les places i el replantejament d'alguns sentits de circulació», com poden ser els casos del carrer Apodaca, Reial i del Mar. Afegien també que caldria apostar més «pels carrers de plataforma única i increment de zones per als vianants i espais verds» al barri. A més, asseguraven que continuaven amb demandes que ja arrosseguen des de fa temps, com és el cas de «l'increment i millora de la neteja del barri i major seguretat i control a peu contra l'ocupació i la conflictivitat al barri».

També hi van sorgir noves propostes, com és el cas de dinamitzar la zona comercial, habilitar un carril bici integrat amb la resta de la ciutat o crear un aparcament on hi ha solars abandonats, entre d'altres.

Des de l'Associació de Veïns asseguraven que se senten «molt abandonats, demanem que mostrin interès pel barri del Port». A més, declaraven que, malgrat que encara no tinguin clar quines seran les accions que es duran a terme, esperen començar a mobilitzar-se aviat. Alhora, ja van començar a animar a tots els veïns a penjar als seus balcons les pancartes que ja es van utilitzar en altres reivindicacions amb el lema #PerUnBarriDigne.