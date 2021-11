El Col·legi d'Infermeres de Tarragona demana ampliar l'ús del certificat covid a totes les activitats d'interior

El col·lectiu alerta que les actuals restriccions són insuficients davant la sisena onada

El Col·legi Oficial d'Infermeres de Tarragona (CODITA) ha demanat ampliar l'ús del certificat covid «a tot tipus d'activitats o trobades en espais interiors». Per les infermeres, les actuals restriccions «no son suficients per aturar la sisena onada». El col·legi ha fet una crida «per replantejar els actuals aforaments que són del 100% pràcticament en tots els espais». Des de CODITA han reclamat també prendre ara les mesures i no esperar «a que la tendència empitjori». «Tenim els precedents de les anteriors onades. Certament la vacunació ens porta a un escenari diferent, per sort amb menys hospitalitzacions, UCI i morts, però els casos de contagis es dispararan i això suposarà una alta pressió pel sistema de salut», han alertat.