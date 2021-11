Demanen 15 anys de presó a un violador reincident per una agressió a Tarragona

L'home ja havia estat condemnat a pena de presó per una agressió anterior

Actualitzada 22/11/2021 a les 18:12

El Ministeri Públic demana 15 anys de presó a un violador reincident per agredir sexualment a una dona a la fi del 2019 a Tarragona, segons l'escrit de l'acusació.L'Audiència de Tarragona ja va condemnar a l'acusat per un delicte d'agressió sexual en grau de temptativa a un any de presó, pena extingida el 21 d'abril del 2018.A l'octubre del 2019, segons l'escrit del fiscal, l'acusat va cometre un altre delicte d'agressió sexual amb penetració pel qual li demana 15 anys de presó, una indemnització de 8.000 euros a la víctima per danys morals i altres 90 per les lesions que va sofrir.L'acusat, segons el relat de l'acusació, va aprofitar que la dona va obrir el portal de la seva casa per a accedir a l'edifici i entrar amb ella a l'ascensor.Una vegada allí, li va posar una navalla al coll i la va amenaçar perquè li fes una fel·lació, al que ella va accedir en témer per la seva vida.A més dels danys psicològics, la dona va sofrir ferides per la pressió de la navalla, que van requerir atenció mèdica i van trigar tres dies a curar-se.