La Sang celebra els 475 anys de la seva creació amb una processó a Tarragona

L'entitat va assolir l'efemèride l'any passat, però la pandèmia de la covid-19 va obligar a ajornar tots els actes per aquest any

Actualitzada 21/11/2021 a les 19:48

Els carrers de la Part Alta han viscut aquest diumenge al matí una jornada amb aires de Setmana Santa amb la processó de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist. Ha estat un acte per commemorar els 475 anys de la creació de la germandat i que ha permès als tarragonins que s'han acostat recordar, en petit format, el que es viu per Setmana Santa, ja que fa dos anys que la pandèmia de la covid-19 priva als tarragonins de la processó. El virus també va obligar l'entitat a posposar els actes programats, ja que els 475 anys de la Sang es van assolir el 2020, però enguany, amb algun acte sacrificat, s'han pogut celebrar amb gairebé tota normalitat.

«Amb l'obertura de les restriccions teníem clar que volíem tancar l'any com es mereixia», ha explicat Maria Grau, secretària de la Sang, qui ha argumentat que «tots els actes que hem realitzat aquest cap de setmana ja els teníem prevists l'any passat, però els hem hagut d'ajornar fins ara». Aquest diumenge ha estat el «dia gran» de la festivitat amb el trasllat processional del Sant Crist de la Sang acompanyat per la Banda de Timbalers de la Flagel·lació i els Armats de la Sang, que han anat des de l'església de Natzaret fins a la Catedral.

Allí l'arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, ha ofert una missa a la qual també ha assistit l'Abat de Poblet, Octavi Vilà, el president de l'Agrupació d'Associacions de Setmana Santa, Francesc Seritjol, membre de la Congregació de la Sang, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, amb altres regidors, i el president del Port, Josep Maria Cruset, entre altres entitats. Un cop acabada la missa, ha sigut el moment de retornar cap a l'església de Natzaret. Pràcticament ningú de la germandat s'ha volgut perdre aquesta petita processió de la Sang, ja que «teníem moltes ganes de tornar ha costat una mica arrencar, però sembla que tot torna a la normalitat», ha admès la secretària de la congregació, qui ha detallat que «no podem portar tots els arrenglaradors, ja que sóm més de 25 i aquest era un acte reduït, però a poc a poc anirem tornant a la normalitat».

Pensant en 2025

Malgrat que la processió ha pogut sortir al carrer, no s'ha fet tal com s'havia pensat en un començament, ja que «volíem reunir totes les congregacions de la Sang d'arreu de Catalunya per fer una cosa més gran, amb un recorregut més llarg, però no ha pogut ser», ha explicat Grau, qui ha avançat que «ja estem pensant en els actes que farem d'aquí a quatre anys, que serà quan celebrarem el 475è aniversari de la primera participació nostre en una processió».

Mentrestant, però, els congregants han pogut gaudir aquest cap de setmana d'una petita celebració que ha començat divendres amb l'actuació de la Moixiganga a l'interior de l'església de Natzaret una actuació «inèdita» i «molt emotiva», tal com ha comentat Grau, qui afegia que «mai abans havia actuat a l'interior de l'església de Natzaret». L'endemà, dissabte, la congregació va oferir un concert a l'interior de la Catedral amb l'Agrupación Musical Virgen del Consuelo del Vendrell, la qual celebrava el seu onzè aniversari. Els músics van interpretar marxes de Setmana Santa com les conegudes Cinco Llagas o Oh, Pecador i d'altres de pròpies com Consuelo o De tus Penas, Cautivo, dedicades a imatges de la seva germandat.