Els veïns de Pere Martell demanen un guàrdia pel Parc de la Ciutat

Presenten 1.194 signatures per reforçar una moció amb diverses demandes de millora de la zona que es debat al ple ordinari d'avui

Actualitzada 20/11/2021 a les 10:33

L'Associació de Veïns Moviment Pere Martell reclama, entre altres millores, la creació de la figura del guarda de seguretat pel Parc de la Ciutat per tal de reconduir les diverses situacions que es donen a l'espai. Els veïns presenten avui una moció, defensada pel Partit dels Socialistes i els consellers no adscrits, al ple ordinari de l'Ajuntament de Tarragona.

Els veïns han aplegat 1.194 signatures que avalen les seves demandes urgents en diferents àmbits com ara la neteja, l'atenció a persones en risc d'exclusió social, el suport al comerç del barri i la seguretat dels carrers. En aquest darrer sentit, l'associació reclama el retorn de la policia de proximitat i la creació del «guarda del Parc de la Ciutat», en paraules de la portaveu de Moviment Pere Martell, Lorena Holm. L'escrit de la moció és molt clar i exposa que «al nostre parc es donen situacions que cal reconduir: acampades de persones sense llar, robatoris, trobades nocturnes amb contaminació acústica». El guàrdia, doncs, seria l'encarregat d'obrir i tancar portes i vigilar que es fes un bon ús de les instaŀlacions.

Pel que fa a les problemàtiques amb persones sense llar «hem parlat amb ells i hem detectat les seves necessitats, fins i tot n'hi ha que han signat la petició», explicava Holm. Fruit d'aquestes converses, els veïns demanen serveis públics per garantir la seva higiene. guixetes per guardar les seves pertinences, un alberg municipal per passar-hi la nit i, fins i tot, un pàrquing per als carros amb material que solen portar.

Els veïns no descarten més mobilitzacions però primer restaran «a l'espera d'obtenir alguna resposta a aquesta moció», segons comentava la portaveu de l'associació.

Hard Rock i l'IBI

Pel que fa a altres mocions, el grup municipal de la CUP porta a debat la necessitat d'aturar el projecte Hard Rock i En Comú Podem en presenta una altra sobre una modificació legislativa per tal de «corregir els beneficis fiscals i exempcions a l'Església Catòlica i altres confessions religioses». ERC en presenta una sobre la nova normativa de la plusvàlua i PSC i ECP dues en suport al Dia Internacional per a l'Eradicació de la Violència Masclista.

En referència a l'ordre del dia del ple, es preveu el debat d'aprovació d'un nou expedient modificatiu de crèdit, l'aprovació del conveni de cooperació entre els ajuntaments de Tarragona i la Canonja per la redacció del projecte i posterior construcció del Sanejament del nucli de la Canonja, així com la possible aprovació del Pla Local de la Infància i l'Adolescència que defensarà el conseller d'Educació.