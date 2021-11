El Port de Tarragona mou més de 47.000 tones d'alfals i assoleix un nou rècord de càrrega

Líder en productes agroalimentaris

L'alfals és una mercaderia que s'usa per a farratge en l'alimentació animal i el seu ús ha crescut com a substitutiu de la soia en els últims anys. Any rere any, Al Dhara Europa ha augmentat l'exportació de pèl·lets d'alfals des del Port de Tarragona i preveu acaba l'any movent 180.000 tones. Es tracta d'una companyia líder en la producció, processament i comercialització de farratge a tot el món. L'empresa exporta els seus productes a més de 35 països arreu del món i, actualment, gestiona al voltant d'1.300.000 tones de farratge.El Port de Tarragona és, principalment, la porta d'entrada de productes agroalimentaris per a les empreses ramaderes ubicades a Lleida, l'Aragó i a les comarques barcelonines. Amb tot, grans empreses agrícoles també utilitzen les instal·lacions tarragonines com a porta de sortida dels seus productes, com és el cas de la darrera operativa d'alfals.Els cereals i les seves farines juntament amb pinsos i farratges són les mercaderies que generen més moviments de productes agroalimentaris. Fins al juliol d'aquest any, s'han transportat 2.420.402 tones. En el cas de l'alfals, el port va moure 115.000 tones durant l'any passat i, enguany, ja n'han mogut 80.000 tones, sense comptabilitzar aquest últim vaixell de rècord. Ara, amb aquestes xifres de rècord ja sumen més de 126.000 tones.