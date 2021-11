El V Med Hub Day del Port de Tarragona defineix les tendències de futur del sector petroquímic a la Mediterrània

La descarbornització, la transició energètica i la sostenibilitat marquen els debats sobre el futur de la petroquímica

Actualitzada 19/11/2021 a les 18:52

El Med Hub Day 2021, organitzat pel Port de Tarragona, celebrat de forma híbrida entre online i presencial durant les jornades del dijous 18 i el divendres 19 de novembre ha servit per definir les tendències de futur del sector petroquímic a la Mediterrània. Amb més de 100 assistents, entre ambdós formats, els ponents de talla internacional han analitzat els canvis que ha viscut, i que preveuen que viurà, el sector en els propers anys.



Al V Med Hub Day, que s'ha celebrat al Seminari de Tarragona, hi han participat un total de 15 ponents europeus especialitzats en el món portuari i dels hidrocarburs, experts del sector de la logística de productes químics i petroquímics.L'anàlisi dels experts ha assenyalat les claus de futur a les quals s'enfronten els ports en termes de logística, capacitat i sostenibilitat. En un moment cabdal pel canvi de tendència cap a un nou model, moltes de les idees exposades en les ponències tenien en comú la sostenibilitat i l'aparició de nous tràfics derivats d'ella.Una de les conclusions generals de la trobada és que «els ports mediterranis han d'adaptar-se als reptes que presenta la transició energètica», i l'edició d'aquest any del Med Hub Day ha ajudat a posar llum a tots aquests desafiaments de futur i, cada cop més, de present.

Tarragona mou el 14 % del tràfic de productes petroquímics del Mediterrani

En el discurs de benvinguda, el president del Port de Tarragona, Josep Maria Cruset, va senyalar que «el Port de Tarragona seguirà amb el seu objectiu de millorar, invertint en les infraestructures estratègiques per a incrementar els seus tràfics i augmentar els trànsits de caràcter intermodal». Atès que, «estem en un període de canvis i aquest porta oportunitats que hem de saber aprofitat», el president ha afirmat que «el Port de Tarragona treballa per avançar-se als temps». Per a Cruset, «gràcies a aquest treball continuat i gràcies a l'esforç d'inversió, tant públic com privat, Tarragona és un dels ports més importants de la Mediterrània en quant a tràfic de productes petroquímics: mou un 14% del volum total al Mediterrani».