Desmantellada una banda de lladres especialitzada en robatoris amb força a Tarragona

Els van començar a investigar a partir d'una multa de trànsit a Salou

Actualitzada 19/11/2021 a les 10:20

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Tarragona a quatre presumptes membres d'una banda especialitzada en robatoris amb força a l'interior de domicilis.La policia catalana ha informat aquest divendres que les detencions es van produir el passat dia 17 i que els arrestats són dos homes i dues dones d'entre 20 i 43 anys, als quals el jutge de guàrdia va deixar en llibertat amb els càrrecs de tres delictes de robatori amb força i pertinença a grup criminal.El passat dia 8, una patrulla va identificar a Salou a dos dels detinguts perquè van fer una infracció de trànsit i, en el registre del vehicle, van trobar un martell, uns guants i targetes doblegades, que s'utilitzen per a forçar portes.A partir d'allí, van detenir a la resta, encara que la investigació continua oberta.Dos dels robatoris es van cometre gairebé seguits a finas d'octubre a Tarragona: en el primer, al carrer Rovira i Virgili, van entrar pel balcó; des d'allí, van forçar la porta de la cuina i, una vegada dins, es van emportar joies, un portàtil i una consola.Poc després, en una altra escala de la mateixa finca, van accedir per la terrassa i van forçar la porta d'una habitació, encara que el robatori es va frustrar perquè no hi havia res de valor.El tercer robatori va ser a principis de novembre en un domicili del carrer Josep Gramunt i Subiela, on també van forçar la finestra de la cuina de la planta baixa i es van emportar diverses joies