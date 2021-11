Treballadors del 061 protesten a Tarragona per reclamar la internalització del servei d'emergències mèdiques

Els empleats continuen en vaga per demanar millores salarials i la conciliació laboral i familiar

Els treballadors del 061 han protestat aquest dimecres davant de la seu del CatSalut de Tarragona per reclamar que el Govern internalitzi el servei d'emergències. Des del mes d'octubre, els empleats fan vaga indefinida per exigir millors condicions laborals a l'empresa Ferrovial, que gestiona el servei. En concret, han demanat un increment salarial i millorar la conciliació laboral i familiar. També han denunciat l'alta eventualitat en la contractació. «Els nostres objectius no són uns altres que salvar vides i sembla que la vida no té aquest preu, estem entorn del salari mínim interprofessional, creiem que hauríem d'estar molt més valorats per la nostra responsabilitat», ha lamentat l'Anna Jordà, representant dels treballadors d'USOC.