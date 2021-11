Sol Ric vol arribar a les 2.000 calçotades aquesta temporada

El menú també es podrà degustar a Els Fogons del Drac de la Riera

Actualitzada 17/11/2021 a les 21:57

El conegut restaurant Sol Ric de Tarragona va començar ahir la temporada de calçotades que preveu arribar, com a mínim, a el mateix nombre de comensals que l'any 2019 abans de la pandèmia. Per la present esperen que «més de 2.000 persones» escullin el restaurant per a fer-hi la seva calçotada, segons va comentar ahir Roberto Iserte, cap de comunicació de Sol Ric.

Fins al gener, tothom qui vulgui degustar una calçotada ho pot fer diàriament però per encàrrec. Un cop passades les festes de Nadal, s'iniciarà la temporada forta i no caldrà comanda prèvia per a degustar aquest menú típic. A banda, com a novetat, també es podrà menjar el mateix menú als Fogons del Drac, a la Riera de Gaià, que se suma a les ja famoses temporades de calçots del Sol Ric.

El menú dels dos restaurants ofereix la tradicional combinació de calçots i carn a la brasa per un preu de 36 euros, el mateix que altres temporades. La llista de plats inclou pica-pica, calçots amb salsa romesco i un segon a base de llonganissa amb fesols i xai acompanyats de patates, tomàquets al caliu i carxofes a la brasa.

També existeix l'opció per a vegans amb una paella d'arròs amb verdures substituint la carn. De nou, a més, i seguint l'èxit que va tenir a causa de la pandèmia de covid-19, també es pot gaudir dels calçots a casa amb l'opció per emportar. L'any passat el restaurant va repartir a domicili 500 menús de calçotada.