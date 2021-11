La 30a edició de la Mitja Marató + 10K 'Ciutat de Tarragona' rebrà 1.500 participants

200 persones voluntàries a més d'agents dels cossos de seguretat garantiran el bon funcionament de la cursa més emblemàtica del calendari esportiu tarragoní

Dos circuits per a dues modalitats de cursa

El Patronat Municipal d'Esports de Tarragona (PMET) ha presentat aquest dijous 18 de novembre els detalls de la 30a edició de la Mitja Marató + 10K 'Ciutat de Tarragona', que tindrà lloc el proper diumenge 28 de novembre de forma presencial després que el 2020 es realitzés virtualment a causa de la pandèmia. La cursa més emblemàtica del calendari esportiu tarragoní espera rebre 1.500 participants (nombre màxim admès, que ja s'ha assolit: 850 a la Mitja i 650 als 10K) i tindrà tant la sortida com l'arribada a l'Anella Mediterrània.Les dues curses sortiran juntes a les 10 h des de l'esmentada Anella i faran sengles circuits per la ciutat, de 10.000 m i 21.097 m, homologats oficialment per la Federació Catalana d'Atletisme. El correcte funcionament de les dues modalitats estarà garantit per la tasca de més de 200 persones voluntàries, a més d'agents dels cossos de seguretat.En la seva intervenció, la consellera d'Esports de l'Ajuntament, María José López, ha volgut destacar precisament «la importància del voluntariat per poder desenvolupar la cursa» i ha celebrat que es recuperi en format presencial un esdeveniment «completament consolidat en el calendari esportiu i que contribueix a projectar la marca Tarragona». «La voluntat del nostre govern és reforçar-la amb criteris de sostenibilitat ja iniciats l'any 2019 i mantenint i ampliant les col·laboracions i aliances amb patrocinadors i col·laboradors», ha afegit, i ha avançat que el PMET farà una enquesta «entre les persones que corren la cursa conèixer la seva opinió de cara a perfilar un nou circuit per a l'edició de l'any vinent». La idea, segons han explicat la consellera i el gerent del PMET, Ramon Cuadrat, és fer consensuadament un recorregut més atractiu i més encarat al mar.Precisament Cuadrat s'ha encarregat de desgranar els detalls de l'esdeveniment. Sobre la participació, ha explicat que el 50% són de la ciutat, un 32% pertanyen a la província i un 8% venen de fora de la demarcació. A més, un 27% són dones. El gerent del PMET també ha volgut destacar que serà una «cursa segura», amb aforaments limitats als vestidors (l'ús dels quals està especialment pensat per a les persones que venen de fora i no tenen la possibilitat de dutxar-se a casa seva) i ús de mascareta obligatori excepte en el transcurs de la cursa.El circuit de Mitja Marató transcorrerà en paral·lel al de la cursa de 10k fins al km 4, situat a Ramón y Cajal, a l'altura de Parc Central. La resta de circuit, com ja és habitual, passarà pel centre de la ciutat i per la façana marítima per tornar a meta, situada a l'Anella Mediterrània, punt de sortida i on se centralitzaran tots els serveis, des de guarda-roba a lliurament de dorsals passant pel punt d'informació i els WC.En la part de mobilitat, hi haurà aparcament gratuït a les proximitats de l'Anella Mediterrània. Per garantir el correcte desenvolupament i la millor convivència possible de la cursa amb el trànsit de la ciutat, els circuits estaran senyalitzarts amb tanques i cinta abalisadora així com amb senyalística informativa i punts quilomètrics en cartelleria i pintats a l'asfalt. A més hi haurà vehicles al cap i la cua de la cursa i s'efecturà un control de trànsit i d'atletes per part de voluntaris del PMET i Protecció Civil i agents de la Guàrdia Urbana, Policia Portuària i Mossos d'Esquadra.Quant als aspectes més propis de la cursa, s'ha informat que la recollida de dorsals i de l'obsequi de benvinguda es faran els dies 27 (de 16 a 20 h) i 28 (de 8 a 9.45 h) a l'Anella Mediterrània i que durant el recorregut hi haurà tres avituallaments als km 6, 12 i al 18, portats a terme per voluntaris del Club Atletisme Tarragona, de l'Associació de Veïns del Port i del Club de Futbol Icomar. Aquests avituallaments es realitzaran amb gots de cartró reciclat per criteris de sostenibilitat i amb aigua de la xarxa d'EMATSA.La 30a edició de la Mitja Marató + 10K 'Ciutat de Tarragona' està organitzada pel PMET i compta amb CaixaBank com a patrocinador principal i amb la col·laboració de diferents departaments de l'Ajuntament de Tarragona, a més del Port de Tarragona, Damm-Veri, Coca-Cola, Ruzafa, Ematsa i altres empreses de la ciutat.