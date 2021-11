L'administració de vacunes de covid-19 s'alenteix al Camp de Tarragona

Un 72,9% de la població total ja ha rebut la pauta completa però hi ha moltes persones que decideixen posar-se només la primera dosi

Actualitzada 17/11/2021 a les 21:41

La vacunació al Camp de Tarragona tendeix a alentir-se poc a poc, després d'un estancament pronunciat en acabar l'estiu. El els darrers 10 dies, per exemple, s'han administrat 816 primeres dosis i 951 de la segona, mentre que en els 10 dies anteriors van ser 1.504 de primera dosi i 1.569 en segona. La caiguda ha sigut progressiva després d'arribar al pic del 70% de vacunats. Les dades es troben en estancament però des de Salut destaquen el nombre elevadíssim de vacunats i com n'és de difícil d'arribar a segons quines franges d'edat. Molt més ràpid és el ritme d'administració de terceres dosis: 13.000 en els darrers deus dies.

Des que es van iniciar les vacunacions el passat 27 de desembre de 2020, al Camp de Tarragona el 72,9% de la població han rebut ja la pauta completa, el 74,2% ha rebut la primera dosi el 65,3% la segona dosi. Els percentatges canvien si només mirem els considerats població activa, és a dir, aquells que poden treballar. El 83,3% dels majors de 16 anys ja estan vacunats completament, el 84,7% en primera i el 74,6% en segona. Per la seva banda, des dels 12 anys, estan vacunats ja un 82,5% dels tarragonins.

Pel Subdirector General Coordinador de Salut Pública a Tarragona i Terres de l'Ebre, Conrad Casas, són unes molt bones xifres i reconeix que «pujar aquest percentatge ens està costant molt perquè hi ha franges d'edat que no tenen la percepció del risc acusada del que pot suposar passar la covid-19». Es tracta dels joves i joves adults, la franja que va dels 20 als 49 anys. «Creuen que no els pot tocar a ells, que amb les mesures que prenen ja en tenen prou i que, en cas de contagi, la simptomatologia serà més lleu i, per això, són més reacis a vacunar-se», comentava Casas.

En aquestes franges, a més, s'hi observa una pauta curiosa per repetitiva: mentre que el percentatge de vacunats en primera dosi és prou alt, el percentatge en segona dosi varia molt de la primera. Per exemple, dels 40 a als 44 anys, es passa del 80,4% al 59,7%; dels 35 a 39, del 74,6 al 65,4%; a la franja dels 30 als 34, del 69 al 58,2%; i, dels 20 als 29, del 71,2 al 55,9%. Algunes d'aquestes persones només han rebut una vacuna de la monodosi Janssen i d'altres només reben una dosi perquè ja han passat la covid-19, però Casas va més enllà: «Ens trobem que hi ha hagut molta gent que només s'ha posat la primera dosi i que no ha acudit a posar-se'n la segona, tot i tenir cita concertada, i no sabem per què», deia.

La franja dels joves contrasta amb la dels més petits: un 78,5% dels adolescents entre 16 i 19 anys han rebut la pauta completa, mentre que els nens d'entre 12 i 15 anys, han arribat ja al 70,9% de vacunació, números molt bons, tenint en compte que fa menys que es poden vacunar.

Extensió de la tercera dosi

Les dades del Camp de Tarragona no són gaire diferents a la d'altres regions. A les Terres de l'Ebre hi ha, per exemple, un 1% més de vacunats. On sí es poden observar diferències en quant a nombre de vacunats és «entre les petites i les grans poblacions», segons Casas. «A les grans ciutats hi ha també diferenciacions entre barris ja que en alguns hi ha més població que per motius culturals o religiosos són més reacis a vacunar-se», explicava Casas que afegia que també hi juga un paper important la bretxa digital i el desconeixement de l'idioma. «En aquests indrets és on els Equips d'Atenció Primària fan una feina molt important d'informació i d'atenció de proximitat», apuntava Casas. Aquests equips tenen una feina afegida i és arribar als més joves que per sí sols, si es troben bé, no s'apropen al CAP a vacunar-se. Per això també es important mantenir altres espais per a dur a terme la vacuna.

Precisament, els espais de vacunació massiva, els coneguts popularment com a vacunòdroms «estan oberts a l'espera de decidir com es duu a terme l'administració de la tercera dosi a altres franges d'edat com menors de 70 anys o personal sanitari i sociosanitari» deia Casas. Ahir mateix el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, anunciava que la Ponència de Vacunes estatal havia aprovat l'administració d'una tercera dosi o dosi de reforç a les persones més grans de 60 anys i al personal sanitari i de l'entorn residencial. Cal recordar que fins ara només la rebien els majors de 70 anys i les persones immunodeprimides.

Mentre es decideix què fer amb els espais de vacunació, tots aquells que no hagin rebut encara la primera dosi s'hi poden acostar sense cita per a posar-se-la, i la segona s'administrarà al CAP.