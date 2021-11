Els veïns de la Baixada del Roser de Tarragona volen més seguretat davant el pas dels vehicles

Els ciutadans ja van demanar solucions a l'Ajuntament, però aquest assegura que les mesures aplicades ja són suficients

Actualitzada 17/11/2021 a les 22:02

Els veïns de la Part Alta demanen més seguretat al tram de la Baixada de la Guitarra i la Baixada del Roser. Asseguren que hi transiten molts vehicles de grans dimensions i a una velocitat molt més alta a la permesa. Aquest fet, sumat a la poca amplada dels carrers, suposen un vertader perill per als vianants.

Es tracta d'una demanda que ja fa anys que reclamen a l'Ajuntament de Tarragona. De fet, el passat 2018, l'Associació de Veïns de la Catedral ja va mantenir converses amb el llavors conseller de Mobilitat, Josep Acero. Tal com declarava el president de l'AVV, Jordí Ferré, al Diari Més, «el govern de Ballesteros va crear un compromís verbal amb nosaltres, el conseller estava molt a sobre nostre, fins i tot van enviar tècnics a la zona per a estudiar bé el cas i veure què hi podien instal·lar exactament per a solucionar el problema que, tres anys després, continuem tenint».

Malgrat aquestes bones expectatives, Ferré assegura que amb el canvi de govern al consistori, tot va acabar. L'Associació de Veïns explica que va seguir demanant reunions amb el nou conseller de Mobilitat, Xavier Puig, però «només ens vam trobar excuses per no reunir-nos». «Vam concretar dues trobades, però a últim moment les cancel·lava. Des de l'últim intent de trobada, estic esperant a que algú em truqui per a concretar una reunió amb ell», assegurava Ferré.

L'AVV demana la necessitat d'instal·lar passos elevats a la baixada del Roser i bandes rugoses per tal d'obligar als conductors a reduir la velocitat. «El que no pot ser és que a la Part Alta entrin vehicles de grans dimensions, a la plaça de Sant Joan estan rascant la Muralla, i és un patrimoni de la nostra ciutat que hauriem de preservar, començant per aplicar mesura sobre aquests vehicles», reclamava Ferré, a banda de recalcar la perillositat que suposen aquests vehicles circulant a «depèn quines velocitats i per carrers tant estrets» per als vianants.

A aquesta demanda, l'Associació de Veïns hi afegeix la necessitat d'instal·lar un piló hidràulic a la plaça del Pallol, que permeti l'entrada únicament a vehicles de residents. «Hi ha molta gent que accedeix a la Part Alta només per arribar fins als restaurants, i es perden pels carrers estrets del barri, a més de contribuir al perill vial que es dóna al Roser».

El consistori, per la seva banda, va voler remarcar que ja existeixen una senyal d'STOP i un reductor de velocitat d'estil coixí berlinès. «Són elements suficients, i no creiem necessàries més actuacions en aquests carrers», van declarar fonts municipals a aquesta redacció.