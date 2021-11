Els temporals dels últims anys estarien fent resorgir residus de fa 30 anys al litoral tarragoní

El Glòria, el Filomena i l'últim, el Blas, estarien contribuint a la neteja dels plàstics del mar

Actualitzada 18/11/2021 a les 06:59

A les platges de Tarragona estan apareixent residus, com ara microplàstics, de fa més de 30 anys gràcies als últims temporals que està patint el litoral tarragoní. Segons descrivia en declaracions al Diari Més el membre de la Plataforma Platja Llarga, Jordi Llort, «els residus aparèixen sempre, però els temporals ajuden a que aquests microplàstics resorgeixin d'una forma molt més fàcil». Llort fa ja quatre anys que treballa netejant les platges tarragonines dels pèllets, tal com són coneguts aquests petits plàstics, amb l'ajuda de molts altres voluntaris.

Segons explica l'activista, els sediments es van acumulant a la sorra de les platges. D'aquesta manera, quan es produeix algun temporal a la costa i l'aigua puja de nivell, «la flotabilitat dels plàstics provoca que resorgeixin», descrivia Llort. Així, apareixen residus que s'han anat acumulant durant anys a la sorra de les platges. «Malgrat que aquests temporals es produeixin pel canvi climàtic... No hay mal que por bien no venga», recalcava Jordi, fent referència a la facilitat que els suposava aquesta situació per a ells recollir els plàstics d'aquesta manera. «Després d'un temporal, recollim molta quantitat de residus, i és més fàcil fer-ho perquè normalment està tota per sobre» explicava l'activista, afegint que «no només apareixen plàstics, sinó que el mar també amaga molts altres residus que també provoquen problemes». És amb la situació que es va trobar la passada setmana el mateix Llort a la platja de la Savinosa, on van estar dos dies seguits recollint tota mena de residus.

La Plataforma Platja Llarga, igual que fonts consultades a la Plataforma Al Camp Residu Zero per aquesta redacció, van assenyalar a les petroquímiques i fàbriques que estan instal·lades al Camp de Tarragona, i també al Port. «Els pèllets es vessen al mar quan es transporten en contenidors vells i robellats; quan s'usen en qualsevol fàbrica que produeixi coses amb plàstics –perquè tothom utilitza aquesta matèria prima–; quan ho mouen amb toros en sacs d'obra, també cauen fàcilment... i tot això acaba al mar, perjudicant al medi i a nosaltres», remarcava Llort.

A més, apuntava al fet que aquest problema no només s'està trobant a la costa tarragonina, sinó que aquests pèllets també estan apareixent a les platges de Mallorca. «Una de les corrents marines del Mediterrani comença a Tarragona i va a parar a les Balears, i tots els residus que aconsegueixen filtrar-se, acaben allà», explicava el representant de la Plataforma Platja Llarga. «Els activistes d'allà estan farts de nosaltres, no volen patir un problema que no els pertany», afegia Llort.