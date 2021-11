El Teatre Tarragona programa la trilogia de Shakespeare per culminar la celebració del 5è aniversari del Projecte Ingenu

'Vaig ser pròsper' serà el primer espectacle que es representarà el divendres 3 de desembre a les 20.30 h al Teatre Tarragona. Es tracta d'una creació original inspirada en 'La tempesta', l'última gran obra de William Shakespeare, que serveix com a punt de partida a la companyia per a una exploració de la naturalesa de la senectut humana. L'obra va guanyar en la categoria de millor espectacle i millor direcció en l'últim Premi BBVA de Teatre. L'espectacle seguirà en gira durant tot el 2022 per Catalunya i l'Estat Espanyol.Dissabte 4 de desembre serà el torn de 'Romeu&Julieta'. Així, el Projecte Ingenu representarà la història d'amor per excel·lència. El primer i últim amor de dos joves per desprendre's del llegat d'odi que no els deixa estimar, que no els deixa estimar-se. El moment de saber que aquest amor estarà condicionat per l'odi entre les seves famílies és l'inici d'un destí fatal que acaba amb la mort dels amants. L'obra és la història de la impossibilitat de desprendre's del mateix llegat.Finalment, diumenge 5, l'espectacle 'Hamlet' tancarà la representació d'aquesta trilogia. L'obra ha esdevingut un mite en la societat occidental i, com a tal, les seves múltiples facetes parlen de cadascun dels enigmes de la personalitat de l'ésser humà. La moral i la tradició es qüestionen davant la injustícia i els complots del poder.La revisió de l'obra de William Shakespeare que fa la companyia Projecte Ingenu permet entrar en els grans temes de la humanitat al llarg de la història, i sobretot actuals: l'amor, la traïció, la societat versus la intimitat, l'art, la política, la gelosia, l'enveja, la família, la monarquia, els rols de gènere, l'educació, la guerra, el més enllà, la fe, etc.Tant en el cas de 'Romeu&Julieta' com de 'Hamlet' serà la darrera oportunitat de veure aquestes representacions de la mà de Projecte Ingenu, ja que amb aquestes funcions culminen a la gira que els ha portat per diversos teatres tant del país com en l'àmbit internacional. Les entrades es poden comprar a les taquilles del Teatre Tarragona i a entrades.tarragona.cat. El cost de cada espectacle és de 18 euros i si es compren els tres és de 36 euros.