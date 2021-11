El Ministeri destina mig milió euros per redefinir la xarxa ferroviària de Tarragona

L'estudi té un termini d'execució de 15 mesos i tindrà en compte la problemàtica del pas de les mercaderies per la costa

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha adjudicat per 503.860,95€ (sense IVA) un estudi per redefinir la xarxa ferroviària de Tarragona. 'Estudi de viabilitat de la remodelació de la xarxa arterial ferroviària de Tarragona té un termini d'execució de 15 mesos, sent adjudicatària l'empresa PROINTEC S.A.En aquest estudi es prestarà especial atenció al trànsit de mercaderies on, a més de buscar solucions que donin continuïtat al Corredor Mediterrani i a les línies que conflueixen per l'entorn de Tarragona, es tindrà en compte la problemàtica del pas de les mercaderies per la línia de la costa.Així mateix, l'estudi haurà de plantejar i definir la necessitat de noves línies ferroviàries i/o la modificació de la xarxa existent una vegada analitzats els trànsits ferroviaris actuals i futurs que conflueixen en l'àrea de Tarragona.Per això, es procedirà, en primer lloc, a identificar els trànsits actuals tant de viatgers com de mercaderies. Així mateix, es farà una prognosi dels trànsits a futur i un plantejament d'alternatives funcionals, identificant les necessitats d'actuació i les condicions de contorn, per a procedir a definir, analitzar i seleccionar les solucions d'actuació.Finalment, s'analitzarà la viabilitat tècnica, econòmica i financera de les alternatives, així com un estudi de rendibilitat socioeconòmica de les quals siguin viables tècnicament, per a acabar amb una proposta d'estudis, estudis informatius i/o projectes que duguin a terme les actuacions que resultin viables d'aquest estudi.Cal recordar que la xarxa ferroviària al voltant de Tarragona ha patit una profunda transformació en les últimes dues dècades amb l'arribada de la línia d'alta velocitat i la construcció de la nova estació de Camp de Tarragona.