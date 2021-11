El grup de Treball en Defensa per la Sanitat Pública demana recuperar el 100% de la presencialitat als CAPS de Tarragona

El col·lectiu denuncia que el nou model telemàtic per obtenir cita vulnera el dret de la privacitat dels usuaris

Actualitzada 18/11/2021 a les 12:47

El grup de Treball en Defensa per la Sanitat Pública ha reclamat recuperar al 100% les visites presencials als Centres d'Atenció Primària (CAP) de Tarragona. El col·lectiu ha demanat que els usuaris puguin tornar a demanar cita al taulell dels CAPS sense haver de fer-ho obligatòriament per via telefònica, ja que considera que es vulnera el dret a la privacitat dels pacients. «Si pots anar a les botigues, als bancs i als especialistes de l'Hospital Joan XXIII perquè no pots anar a la doctora de capçalera?», ha dit Silvia Labodia, membre del grup. Els activistes han recollit firmes aquest dijous per exigir que s'aturi el «desmantellament» de l'Atenció Primària i també han lamentat que se suspengués la reunió amb els responsables de Salut.