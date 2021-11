Tarragona elabora un estudi d'eficiència energètica de diversos edificis municipals

L'objectiu és disminuir la despesa energètica i millorar l'impacte ambiental

Actualitzada 17/11/2021 a les 16:44

Aquest dimecres s'ha publicat l'anunci de licitació de l'elaboració d'un estudi d'eficiència energètica de diversos edificis de titularitat municipal. El pressupost és de 17.545 IVA inclòs i la durada del contracte és de 4 mesos. El conseller de Territori Xavier Puig ha destacat que «es tracta d'un estudi important perquè ens dirà, d'entre els equipaments municipals més importants, on podem estalviar consum energètic. D'aquesta manera, aconseguirem un doble objectiu: per una banda disminuir la despesa energètica i per l'altra, millorar l'impacte ambiental».L'estudi d'eficiència energètica avaluarà quin és l'estat inicial i valorarà de forma concreta la implantació d'algunes de les actuacions més recomanables a realitzar en els edificis de titularitat municipal. En aquest sentit, l'estudi proposarà com optimitzar els consums i la facturació de l'electricitat, aigua i gas i també haurà d'analitzar la viabilitat tècnica i econòmica de la instal·lació de difusors a les aixetes o aixetes temporitzades, polsadors amb doble descarrega als banys, la substitució de l'enllumenat existent per un altre amb tecnologia led, la millora dels sistemes de climatització, la implantació d'altres eines de suport a l'estalvi i a l'eficiència energètica, la implantació de sistemes d'energia fotovoltaica per autoconsum o el canvi de sistemes de climatització o d'aigua calenta sanitària.