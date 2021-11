La Guàrdia Urbana denuncia l'autor d'un vídeo viral en el qual s'asseia en una cadira al mig d'una carretera de Torreforta

Ha estat denunciat per infracció al trànsit i per originar desordres de caràcter moderat als espais públics

Actualitzada 17/11/2021 a les 13:56

#Torreforta :Un joven se planta en medio del asfalto, con una silla, y dificulta el tránsito del tráfico de vehículos. pic.twitter.com/LzIqiRCx0G — BCN LEGENDS (@bcnlegends) November 10, 2021

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha localitzat i denunciat l'autor dels fets ocorreguts el passat dimarts 9 de novembre a les 18h al carrer Francolí del barri de Torreforta.L'individu hauria ocasionat problemes a la via pública en enregistrar i publicar un vídeo a les xarxes socials, assegut en una cadira i obstaculitzant el pas de vehicles i fent-los desviar al carril del sentit contrari.Ha estat denunciat per infracció al trànsit i per originar desordres de caràcter moderat als espais públics o establiments.La consellera de Seguretat Ciutadana, Cristina Guzmán, ha assegurat que «hem de felicitar els dos agents que han dut a terme la investigació, ja que ha permès que una setmana després la persona fos identificada i denunciada» i ha afegit que «bretolades així no poden repetir-se, ni quedar impunes, ja que poden acabar causant problemes molt més greus de convivència i seguretat ciutadana».