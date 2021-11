La Fiscalia de Tarragona demana dos anys i un mes de presó per traficar amb anabolitzants

L'acusat va estar dos anys venent substàncies prohibides sense llicència i sense formació sanitària

Actualitzada 16/11/2021 a les 21:29

La Fiscalia de Tarragona demana dos anys i un mes de presó per un jove de Tarragona aficionat al culturisme que es dedicava a la importació i venda de substàncies anabolitzants prohibides a l'Estat. L'acusat hauria rebut paquets amb aquestes substàncies valorats en un mínim de 30.000 euros.

Els fets es remunten als anys 2018 i 2020, quan el jove, que no tenia cap tipus de formació sanitària ni llicència, hauria estat important de Portugal substàncies anabolitzants i medicaments no autoritzats. Es presumeix que el jove, aficionat al culturisme, feia la seva distribució per gimnasos que freqüentava. Per a fer les comandes dels medicaments utilitzava el telèfon mòbil d'una altra persona que la investigació va demostrar que no tenia res a veure amb la trama.

Del juliol de 2018 al gener de 2020, el jove va rebre a través de dues empreses de missatgeria 50 paquets de substàncies i medicaments no autoritzats. A banda, va anar directament a Portugal tres vegades, tot portant diferents paquets amb ampolles i vials d'anabolitzants i vitamines prohibides a l'Estat. Finalment, el 15 de juliol del 2020, el jove va ser detingut per la Policia Nacional, després de recollir dos paquets més importats de Portugal amb un valor total de gairebé 3.000 euros.

Aquests paquets portaven medicaments com Genx Tropin, Decabdol, Geranabol, Citomed, Aromasim, Pregnyl, Parabolic o Trene, la major part d'ells complements musculars la venda dels quals no està permesa. La Fiscalia té molt en compte que la venda d'aquestes substàncies «constitueix un risc per a la salut de les persones, ja que es desconeix la qualitat dels seus ingredients», segons l'escrit conclusions provisionals. Pel fiscal també es especialment greu que no se sàpiga res de les empreses implicades en la fabricació dels medicaments, ni de quins estàndards de referència es van fer servir per a la seva elaboració, emmagatzematge i conservació.

A banda, en l'anàlisi d'algunes de les substàncies es van trobar també microorganismes que havien contaminat els medicaments.

La Fiscalia, doncs, acusa el jove d'un delicte contra la Salut Pública, tot demanant una pena de dos anys i un mes de presó i una multa de nou mesos, amb una quota diària de deu euros, a banda d'una inhabilitació especial per a la importació, exportació, venda o distribució de productes farmacèutics.