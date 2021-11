L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona celebra la festa del dibuix 'The Big Draw'

El centre traslladarà divendres la seva activitat a la Plaça de Corsini on proposarà activitats relacionades amb les arts plàstiques, la il·lustració i el disseny obertes a tots els públics

L'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona celebra aquest divendres 19 de novembre «The Big Draw» o Festa del dibuix, una jornada en què persones vinculades a les arts plàstiques, la il·lustració i el disseny organitzen tallers oberts a tots els públics que vulguin experimentar amb aquestes disciplines. Al llarg de tot el matí (de 10.15 a 13h) es realitzaran diversos tallers a la zona del Mercat Central de Tarragona (Plaça de Corsini). Les activitats estaran obertes a l'alumnat de l'Escola d'Art, a l'alumnat de Batxillerat artístic de diferents instituts de la ciutat i a la ciutadania en general i són les següents:

-Dibuix animat 360º turn-around: activitat que consisteix en dibuixar un element des de diferents punts de vista per després crear amb els dibuixos resultants un petit clip de vídeo animat. En aquest clip podrem observar l'element representat a través de diferents estils de dibuix girant en 360 graus.

-Dibuix amb realitat augmentada: un taller que pretén recrear els dibuixos que feia Picasso amb lightpainting. El dispositiu mòbil es convertirà en llapis i el carrer en suport. Podrem observar com el dibuix interactua amb la realitat de manera tridimensional.

-Retrats surrealistes: en aquesta activitat es podrà experimentar el dibuix surrealista a l'hora d'interpretar diferents rostres.

-Aparadors dibuixats: l'alumnat d'il·lustració intervindrà mitjançant la realització de dibuixos en els vidres de diferents aparadors de l'entorn de la Plaça Corsini

-Retrats calcats: l'alumnat d'arts aplicades al mur posarà en pràctica el dibuix multicapa sobre acetats calcant diferents rostres, perfils i persones.

-Perfils dibuixats: l'alumnat de joieria ens mostrarà com de manera tridimensional i amb filferro es poden dibuixar perfils de persones.

-Comando dibuix d'aliments: l'alumnat d'il·lustració s'infiltrarà a diferents parades del Mercat de Tarragona per dibuixar algun dels productes que s'hi poden trobar.

Els resultats gràfics d'aquests tallers es podran gaudir a través d'una projecció a la mateixa Plaça Corsini de les 13 a les 14 h.

Aquest és el cinquè any que l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Tarragona organitza «The Big Draw», un esdeveniment que se celebra a nivell mundial i que promou el dibuix com a eina per a l'educació, l'expressió i la creació. Enguany, sota el lema «Make the Chance», la proposta ens convida a explorar tot allò que hem viscut en temps de pandèmia al voltant de la relació entre les persones i l'entorn. Per l'edició d'aquest any, l'Escola d'Art ha optat per la utilització del retrat i la persona com a centre del dibuix.