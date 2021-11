L'Autoritat Territorial de Mobilitat de Tarrragona es prepara per la digitalització de les targetes de transport

L'entitat ha posat en licitació l'assistència tècnica per assessorar en matèria tecnològica i estudia implementar el pagament a travès del mòbil

Actualitzada 16/11/2021 a les 21:21

L'Autoritat Territorial de Mobilitat de Tarragona estudia la possibilitat, en un futur no massa llunyà, de deixar de dependre de les targetes de pagament actuals per poder pagar el transport públic a través del mòbil, segons fonts de l'organisme. De moment, ha tret a licitació els serveis d'assistència tècnica que han de permetre la millora de la integració tarifària de l'ATM. El pressupost del contracte és de 129.000 euros.

L'organisme tarragoní, juntament amb les ATM de Lleida i de Girona, volen disposar de l'assistència tècnica necessària per a la direcció dels diferents processos en l'àmbit tecnològic que ja es troben en marxa, així com l'assessorament en la presa de decisions que s'hagin de dur a les ATM associades a aquests aspectes tecnològics.

Aquesta assistència tècnica haurà de fer front a diferents mòduls de treball, entre els que destaquen la introducció de nous títols de transport i l'ampliació de les zones d'integració tarifària dels consorcis, que es troba en estudi.

A banda, l'empresa adjudicatària haurà de donar més seguretat al sistema i assessorament en temes relatius a la compatibilitat de les targetes de transport amb el pagament d'altres serveis, com ara pàrquings, comerços o serveis de bicicleta o patinet públic.

Amb aquesta licitació també s'inclou el suport tècnic a la venda i recàrrega de les targetes per internet. La Secretaria d'Infraestructures i Mobilitat ja ha elaborat les especificacions d'aquest sistema de venda i ha creat una aplicació, però el projecte encara no ha arrencat i s'espera que amb aquesta licitació es pugui implementar a les diferents ATM, inclosa la tarragonina. També s'estudiarà la millora del sistema de recàrrega, tot recercant noves alternatives a les ja existents.

Targeta al mòbil

En el darrer any, l'ATM ha desenvolupat una aplicació de validació de títol a través de dispositius mòbils i tauletes. Aquesta aplicació s'ha ampliat per tal de poder validar el títol a bord així com perquè l'inspector pugui consultar la informació de la targeta.

Ara el següent pas és que qui utilitzi el mòbil per a pagar i, per tant no calgui que porti una targeta física, sigui l'usuari.

Aquest és un desig «en estudi», segons un dels tècnics responsables de la Integració Tarifària de l'ATM de Tarragona, Ignasi Miró. Precisament, l'empresa adjudicatària també haurà de continuar desenvolupant les aplicacions existents millorant les seves funcionalitats i incorporant-ne de noves com la de la targeta a través del mòbil.

Per altra banda, l'autoritat del transport tarragoní també ha tret a licitació la contractació i el subministrament de les targetes sense contacte que serveixen de contenidor físic dels títols de transport.

Fins ara, aquestes comandes no és feien a través de licitació pública perquè es tractava de petits lots.

Ara, però, la comanda és més gran i el contracte està valorat en 36.000 euros, per la qual cosa ha de passar per concurs públic. En total, es preveu fabricar 42.500 targetes del model clàssic i 15.500 més del model Plus, amb un cost màxim unitari per targeta de 0,45 i 0,7 euros cadascuna d'elles.