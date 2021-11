L'Ajuntament de Tarragona licita per 86.000 euros el parc infantil inclusiu a Ixart

No han servit les queixes per a evitar perdre l'aparcament de motos d'alguns usuaris, i l'Ajuntament continua amb el previst

Actualitzada 17/11/2021 a les 06:57

L'Ajuntament de Tarragona ha publicat la licitació d'obres per a la construcció del nou parc infantil al carrer Ixart, el qual serà la primera zona de jocs inclusiva de la ciutat. Aquesta obra arriba a l'espai entre els carrers August i Estanislau Figueres, després de la polèmica amb alguns usuaris de motocicletes, els quals reclamaven mantenir l'espai destinat a l'aparcament d'aquests vehicles on ara s'hi vol ubicar el parc.

El consistori va fer pública ahir la licitació del projecte, juntament amb tots els detalls que tenen previstos de les noves infraestructures. En total, hi ha prevista la instal·lació de sis elements destinats a l'oci infantil, a més de nou mobiliari urbà que ho acompanyarà, com són el cas de papereres, bancs o aparcaments de bicicletes. En total, hi haurà dos jocs modulars, un gronxador, un balancí i dues molles. La instal·lació es farà a sobre de cautxú sintètic, el qual permetrà garantir l'àrea de seguretat i el risc de caigudes.

Pel que fa al primer joc modular, compta amb dues torres, un accés a través d'escales, unes escales de corda i una xarxa de corda. A més el joc també disposa d'un túnel que comunica la xarxa de trepa amb una de les torres i un tobogan en acer inoxidable amb proteccions laterals. Per acabar, també es contemplen un total de sis panells interactius i inclusius amb jocs de música, jocs del temps, cotxes de carreres, paraules amb anglès, etc.

La segona infraestructura és la més innovadora i inclusiva de totes les parts del parc. Es tracta d'un joc modular amb un circuit totalment adaptat per a cadires de rodes, amb les superfícies de pas en plataformes de contraxapat fenòlic amb superfície antilliscant. Els usuaris hi podran accedir a partir de tres plataformes, amb passamans i cordes. Aquest també compta amb múltiples panells interactius, de números, lletres, música, etc.

En el cas del gronxador, aquest comptarà amb dues places: la primera, amb el tradicional seient pla, i la segona, amb un seient adaptat per a qualsevol infant amb necessitats especials.

Els altres tres elements que es col·locaran són balancins, en parelles o individuals, els quals l'Ajuntament proposa que siguin amb forma d'animals i de fusta de robínia, la qual és d'alta qualitat i amb una durabilitat alta.

En total, i només tenint en compte les estructures de joc que conformaran el parc infantil, l'Ajuntament ha pressupostat un total de 44.780,46 euros del total de la licitació. D'aquesta suma de diners en destaquen els dos jocs modulars, amb 18.646,03 euros l'adaptat per a cadira de rodes, i 17.920,16 euros el format per dues torres.

Des d'ahir mateix i fins al pròxim dia 3 de desembre, l'Ajuntament acceptarà sol·licituds per part d'empreses per a la gestió de les obres. Una vegada es formalitzi el concurs públic, el parc hauria d'estar llest en tres mesos.

Aquest és l'última acció que farà l'Ajuntament a la zona per a intentar guanyar més terreny per al vianant. De fet, ja fa uns mesos que el carrer Ixart deixava de tenir trànsit de vehicles per tal de fer-lo peatonal en el tram amb l'avinguda Estanislau Figueres.Malgrat que es tracta d'un aspecte positiu per la ciutat, alguns motoristes ja van mostrar el seu desacord en la creació d'aquest parc, ja que suposava l'eliminació d'un aparcament per a motos en una localització molt cèntrica. Tot i això, el consistori ha continuat amb el projecte previst.