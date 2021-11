José Luis Martín (PP): «Ricomà torna a permetre que els pressupostos de la Generalitat menyspreïn Tarragona»

El Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona anuncia que presentarà esmenes als Pressupostos de la Generalitat

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:28

Aquest matí ha comparegut en roda de premsa el portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona, José Luis Martín, per a valorar el projecte de Pressupostos de la Generalitat 2022 i la responsabilitat que, en la seva opinió, en té l'alcalde de Tarragona. Així, ha denunciat que «el menyspreu de la Generalitat vers Tarragona es repeteix una vegada més». «I el Sr. Ricomà ha tornat a mostrar la seva falta de lideratge i la seva incapacitat per a defensar la capitalitat de Tarragona davant dels seus propis companys de partit d'ERC: l'única certesa per aquest 2022 és que ens portaran un Centre Penitenciari Obert. Creiem que aquesta no és la prioritat dels nostres veïns, però és l'únic projecte de la Generalitat per a Tarragona».En paraules del conseller Martín: «És intolerable que l'alcalde hagi permès aquest enèsim greuge. Després d'haver escenificat diversos compromisos amb actes, declaracions i fotografies, finalment els Pressupostos de la Generalitat 2022 no contemplen cap partida per a la promesa Ciutat de la Justícia: continuarem essent l'única capital catalana en aquesta situació insòlita. Hem de recordar que, al mes de juliol, el Departament de Justícia va manifestar la 'ferma voluntat' de dotar a la capital de la província de Tarragona d'un Fòrum Judicial a l'antic recinte de la Tabacalera».D'altra banda, s'ha referit a la situació de la Ciutat Residencial: «Després de rebutjar un ús hoteler per al Preventori de la Savinosa i de paralitzar un projecte turístic de qualitat, el Sr. Ricomà va celebrar, el 6 de març de 2020, que el conseller d'Afers Socials anunciés la inversió de 12,2 milions d'euros per a instal·lar-hi un gran alberg al complex, les obres del qual s'havien d'executar durant l'any 2021. No només no han inclòs cap partida pressupostària per a la remodelació de la Ciutat Residencial, sinó que ara ja han reconegut que, en realitat, no saben què fer-hi i que el projecte està en via morta».I ha afegit: «Denunciem també el gran engany en que han convertit el projecte de Hard Rock, la partida que suposadament pretenia revertir la històrica falta d'inversions per a les comarques de Tarragona i que hauria d'haver estat dinamitzador de llocs de treball pel territori. Han evidenciat que torna a ser una operació fantasma i propagandística. Un dilluns anuncien una partida de 120 milions d'euros, i al dia següent la retiren. Qui podia creure que era una partida real?. L'únic que sabem és que en 9 anys no han fet res, només hi ha fum».El portaveu popular ha fet un repàs de les inversions anunciades: «Celebrem la inversió per a l'hospital Joan XXIII, però aquesta arriba tard i és del tot insuficient. Hem de tenir present que som la província pitjor finançada en pressupostos sanitaris. Les falses promeses sobre el nou hospital es remunten a 2016, quan ja van anunciar una inversió de 49 M€. Des d'aleshores, no hem vist res més que ajornaments: l'any 2019 asseguraven que estaria llest per 2023. Ara parlen de l'any 2025, tot i reconeixent que la inversió total -170 milions d'euros- no està assegurada. És preocupant que la partida d'enguany sigui a penes un 10% de la inversió necessària».També s'ha referit a la inversió de «poc més de 120.000€ per a la rehabilitació de la muralla», que considera «una xifra irrisòria per a les necessitats del conjunt arqueològic de Tarraco que, en aquests moments, veu perillar el seu títol de Patrimoni Mundial de la Humanitat». «El govern de la Generalitat ignora, un cop més, que Tarragona és l'única Ciutat Patrimoni de la Humanitat de Catalunya».Per últim, el conseller Martín ha anunciat que «el Grup Municipal del Partit Popular de Tarragona presentarà esmenes als Pressupostos de la Generalitat de Catalunya 2022 per a que s'incloguin les partides necessàries». «La desídia de l'alcalde el fa còmplice de perpetuar el greuge històric de la Generalitat vers la ciutat de Tarragona», ha conclòs.