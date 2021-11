Es busquen enregistraments antics de les Festes de Santa Tecla per fer un documental

L'Ajuntament de Tarragona vol documentar l'evolució de la celebració al llarg del segle XX

Actualitzada 17/11/2021 a les 09:55

L'Ajuntament de Tarragona fa una crida als ciutadans per aconseguir enregistraments de les festes de Santa Tecla durant el segle XX. El consistori vol elaborar un documental sobre l'evolució de la celebració al llarg del segle passat i per això demana a particulars, entitats o comerços i estaments filmacions de les festes.Les filmacions poden ser en alguns dels formats habituals fa anys, com ara el Super 8, el VHS o el Beta i l'ajuntament valorarà especialment imatges corresponents a actuacions del Seguici Popular entre els anys 1979 i 2000 i que siguin inèdites.El documental resultant així com la seva projecció s'incorporarà al programa d'actes de Santa Tecla 700, que durant el 2022 seguirà recordant i homenatjant els 700 anys de l'arribada de la relíquia del braç de Santa Tecla a la ciutat de Tarragona.Per enviar filmacions cal emplenar un formulari a través del web https://www.tarragona.cat/documental-santa-tecla . El període d'inscripció al formulari finalitzarà el 31 de desembre. Un cop tancat el termini, es farà una selecció de les propostes de vídeo presentades i, des del Consistori, es contactarà amb les persones interessades durant el mes de gener de 2022.

Les persones interessades en participar també poden fer arribar les seves consultes al correu electrònic santatecla700@tarragona.cat