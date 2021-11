El REC estrenarà a Tarragona una vintena de pel·lícules en la seva 21a edició

El festival d'enguany continuarà en la mateixa línia híbrida 'online-presencial' que el del 2020

Actualitzada 16/11/2021 a les 22:22

El Festival REC 2021 portarà a la ciutat de Tarragona un total de vint estrenes cinematogràfiques, una xifra rècord dins del propi festival tarragoní. D'aquestes novetats, deu d'elles s'estrenen a nivell de l'Estat espanyol i deu més que són estrena a Catalunya. «Estrenem pel·lícules que l'any passat –abans de la pandèmia– estaven gairebé acabades, però es van haver de guardar en un calaix durant mesos», el director artístic del Festival REC, Xavier Garcia Puerto, durant la seva presentació.

En aquesta 21a edició s'esperen projectar un total de 30 films, tant nacionals com internacionals, i els quals es podran veure entre els pròxims 1 i 8 de desembre en diferents espais de la ciutat, com l'Antiga Audiència, el Teatret del Serrallo o el Teatre Tarragona.

El total d'estrenes que es projectaran durant tot l'esdeveniment es reparteixen en les diverses seccions del festival, com és el cas de l'Opera Prima –secció a concurs–, la secció temàtica F*K* Reality –la qual vol abordar les realitats paral·leles i l'evasió–, i les projeccions especials –Autors de Tarragona, Sessió Inaugural i cicle Visibles– a les quals se'ls uniran noves seccions que es presentaran en els pròxims dies.

Com a punt a destacar, aquest any es continuarà amb el format híbrid amb el qual el Festival va va seguir celebrant-se en l'edició anterior, malgrat la covid-19. «Vam marcar una fita obrint portes en un any complicat i vam presentar una proposta en línia amb una programació complementaria per tots aquelles persones que no van poder venir a la ciutat», explicava Xavier Garcia. A més, afegia que, en aquesta ocasió, les dues versions «seran complementàries i no s'anul·laran entre elles», de manera que l'experiència al Festival serà totalment única tant si es gaudeix en línia o en format presencial a la ciutat.

Malgrat menys del 15% de les produccions que es presentaran seran d'origen català, el director artístic ha assegurat que no els agrada marcar fronteres a la creació. «Volem portar films a Tarragona que trenquin amb percepcions que tenim sobre altres cultures, i per a això cal optar per una gran varietat de nacionalitats entre el repertori».

Com a novetat d'aquesta 21a edició, el Festival ha presentat la secció Second Round, la qual acollirà a aquells directors que ja van passar una vegada pel REC, i que ara ho fan amb alguna altra peça cinematogràfica de la seva creació.