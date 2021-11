El Consell Municipal de Salut serà una realitat a principis del 2022

És un organisme no vinculant d'assessorament i participació ciutadana

L'Ajuntament de Tarragona ha aprovat definitivament el reglament de funcionament del nou Consell Municipal de la Salut que iniciarà les seva feina «a principis de l'any vinent», segons fonts municipals consultades. Un cop es publiqui l'aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT), s'obrirà la ronda de consultes per a que les entitats, institucions i ciutadans que ho vulguin i estiguin convocats a poder participar presentin les seves soŀlicituds d'adhesió a l'organisme. Un cop estiguin designades les persones que faran la funció de vocals del ple, es podrà iniciar la primera sessió del Consell. L'ens respon a la necessitat d'adoptar un enfocament intersectorial de les polítiques públiques de salut i per això es presenta com «l'espai de participació per tractar polítiques locals destinades a prevenir els riscos que poden afectar la salut coŀlectiva i, també, a promoure hàbits i estil de vida saludables», segons es desprèn del reglament fundacional.

Serà un òrgan consultiu, no vinculant, que serveixi per fomentar espais d'intercanvi d'informació i d'experiències per així assessorar i donar elements per a la valoració de les accions i programes duts a terme per l'administració municipal.

El Consell també ha de servir per promoure acords entre l'Ajuntament i les entitats i institucions així com per potenciar la responsabilització ciutadana en matèria de salut pública, mitjançant la promoció d'una visió holística de la salut i l'afavoriment de la responsabilitat de l'individu en la seva pròpia salut, i la de la ciutadania en la salut de la comunitat i en la correcta utilització dels serveis sanitaris de la ciutat.

El nou ens estarà format per quatre òrgans. El primer és el ple, que farà el seguiment de l'actuació municipal tot analitzant les seves propostes i formulant-ne de pròpies. Formaran part del ple, de forma voluntària, un representant de cada grup municipal, representants veïnals, persones relacionades amb entitats que tinguin com a principal activitat la promoció de la salut, representants de diferents unitats del departament de Salut i dels principals proveïdors de salut de la ciutat, així com aquells ciutadans que a títol personal hi vulguin prendre part.

Pel que fa als altres òrgans del Consell, destaca la Comissió Permanent, que farà el seguiment i avaluació del funcionament del mateix Consell, així com les Comissions de Treball. La presidència del Ple del Consell Municipal de Salut recaurà en la conselleria de Salut de l'Ajuntament, mentre que la vicepresidència del Ple serà elegida entre les persones que formin part del ple, quedant exclosos els grups polítics i els membres de la corporació tarragonina.