Art urbà per revitalitzar carrers i comerços de Tarragona

La conselleria de Comerç ha encetat una campanya en la que il·lustradors tarragonins converteixen espais degradats com murs o estacions elèctrics en aparadors artístics

Actualitzada 17/11/2021 a les 11:50

La dinamització del comerç a través de la dignificació d'espais públics és l'objectiu de la nova campanya que enceta la conselleria de Comerç de l'Ajuntament de Tarragona. Una iniciativa en col·laboració amb la Via T de Tarragona i l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona (DINAMU), en la que il·lustradors tarragonins converteixen espais degradats com murs o estacions elèctrics en aparadors artístics.Aquesta activitat artística es va encetar el passat cap de setmana i s'allargarà fins desembre i es proposa revitalitzar els carrers, comerços i establiments de restauració de la ciutat. «Aquestes intervencions artístiques tenen una finalitat que va molt més enllà de la qüestió estètica. Es tracta de dignificar l'espai públic i fer una ciutat més amable. En definitiva, l'objectiu és convertir racons degradats de la ciutat en reclams turístics, carrers que convidin a passejar i comerços que cridin a entrar», remarca el conseller de Comerç, Dídac Nadal.Per la seva part, la dinamitzadora de la Via T, Judith Sentís, apunta que «aquesta iniciativa pretén donar la volta a molts elements degradats de la ciutat». I afegeix: «Seria bo programar una ruta turística de l'art urbà».Durant les pròximes setmanes, es duran a terme diferents intervencions. Aquest cap de setmana es pintaran els dos mòduls situats a la plaça Verdaguer, mentre que el cap de setmana del 26 i 27 de novembre s'intervindran tres mòduls més de la Rambla Nova.Per últim, està previst que a partir del 29 de novembre es comenci a pintar el mur situat al Carrer Fortuny amb cantonada Rambla Nova, on l'artista Gasic Painter dibuixarà alguns dels elements patrimonials més coneguts de Tarragona com l'amfiteatre o el Pont del Diable.Els artistes Marta Escobar, Lluís Jiménez, Edu Polo i Gasic són els encarregats de transformar en espais artístics mòduls elèctrics com el de la Rambla, a tocar del monument dels Castellers; un altre al costat del monument dels Despullats que fa referència a l'entrada de les tropes franceses a la ciutat; un altre a la Plaça Verdaguer amb temàtica infantil com són els contes i, un altre -el més gran- que dignificarà la façana de la Rambla Nova amb el carrer Fortuny. «L'objectiu d'aquestes intervencions és rehabilitar mòduls elèctrics i recuperar espais malmesos al centre de la ciutat», conclou Edu Polo.Per fer possible aquesta campanya, la conselleria de Comerç compta amb la col·laboració de la Via T, «a qui agraïm la seva implicació i la seva tasca com a dinamitzadors del teixit comercial de la ciutat», ha afegit Nadal, qui també ha agraït la participació dels membres de l'Associació d'Il·lustradors de Tarragona (DINAMU), que duran a terme les intervencions a Rambla Nova i plaça Verdaguer, així com de l'artista Gasic Painter.