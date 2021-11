Tarragona reivindica el 25N amb més d'una vintena d'actes

El programa que s'iniciarà el proper 23 de novembre i que s'allargarà fins a finals de desembre

Actualitzada 16/11/2021 a les 12:30

L'Ajuntament de Tarragona ha presentat aquest dimarts el programa d'actes de conscienciació amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Un programa que s'iniciarà el proper 23 de novembre i que s'allargarà fins a finals de desembre, amb més d'una vintena d'activitats entre jornades, conferències, tallers o cinema per reivindicar la data i la lluita contra les diferents violències que pateixen les dones.En aquest sentit, la consellera de Feminismes i LGBTIQ+ de l'Ajuntament de Tarragona, Cinta Pastó, acompanyada per la responsable de l'àrea de Polítiques d'Igualtat, Montse García Biosca, i de la tècnica responsable del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), Thaïs Germà, ha reivindicat que «l'educació, la conscienciació i el compromís social contra la xacra de les violències masclistes són més necessaris que mai», per explicar la programació. «Com recull el manifest de la Federació dels Municipis –ha continuat- cal actuar de manera estructural i preventiva i comptar amb la ciutadania: està en mans de totes les persones que formem part d'aquesta societat la dignitat d'extingir el patriarcat i la seva ideologia masclista». «No podem oblidar que cal activar i connectar el sentiment de responsabilitat en els homes: perquè de manera individual i col·lectiva assenyalin les conductes i actituds masclistes pròpies i dels seus iguals, i se n'allunyin, es necessiten nous referents per construir una masculinitat responsable, lliure, igualitària, diversa, inclusiva i cuidadora» ha conclòs l'edil tarragonina.La programació s'inicia amb les jornades 'Tarragona feminista: en construcció', organitzades per l'Ajuntament de Tarragona i la consultora GENERA INNOVACIÓ i finançades a càrrec dels crèdits rebuts del Ministeri d'Igualtat a través de la Secretaria d'Estat d'Igualtat contra la Violència de Gènere, i que tindran lloc els dies 23 i 24 de novembre al Palau Firal i de Congressos. El mateix dia 23 s'inaugurarà al Mercat Central la mostra 'Ho expliquem nosaltres perquè elles no poden', en memòria de les dones i la canalla víctimes de violència masclista a Espanya aquest 2021. El dia 24 la programació continuarà amb les jornades i la projecció del documental La meva pell, de Judit Aranda i Carlos Collazos a l'Espai Jove Kesse.Per al dia 25, jornada central dels actes, hi ha previstes fins a nou activitats, entre les quals destaquen la lectura del manifest institucional d'adhesió al manifest de la Federació de Municipis, a la plaça de la Font (13 h), la il·luminació de la façana del Palau Municipal i del Mercat Central de Tarragona a partir de les 18 h i la projecció i fòrum posterior del documental El retorn, la vida després de l'ISIS (The Return, Life After Isis), d'Alba Sotorra, dins dels actes del festival REC. Precisament aquesta projecció inicia un cicle de pel·lícules de temàtica feminista fruit de la col·laboració entre el certamen cinematogràfic i el SIAD, en el qual es projectaran cinc títols fins al 5 de desembre.Passada la jornada del 25N encara quedarà programació, començant per l'endemà, dia 26, en què tindran lloc actes com la jornada presentació de CopDign@, comunitat de pràctica interinstitucional Joves Tarragona; o la representació de l'obra teatral Yo. A Mí. De Mí, de la companyia madrilenya La Jabata Producciones, al Teatre Metropol. El programa finalitzarà ja acabant l'any amb el taller Introducció a l'autodefensa feminista, nivell 2 a l'Espai Jove Kesse del 28 al 30 de desembre.Les activitats al voltant del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les dones estan organitzades per difrents departaments de l'Ajuntament de Tarragona sota la coordinació de la Conselleria de Feminismes i LGTBIQ+, amb la participació de l'Oficina Jove del Tarragonès, el Consell Municipal de les Dones i la Generalitat de Catalunya i el finançament del Ministeri d'Igualtat dins del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere.