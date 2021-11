Tarragona és el catorzè municipi en inversió en matèria d'habitatge

L'Ajuntament impulsa una campanya d'ajuda per la rehabilitació de pisos buits per a destinar-los a lloguer social

Actualitzada 15/11/2021 a les 21:01

Tarragona està fora del top ten dels municipis que inverteixen més en matèria d'habitatge. De fet, segons el Portal de la Transparència, se situa en la catorzena posició, amb una xifra total d'1.306.707 euros de despesa, molt per sota dels més de 5 milions de Rubí, segon al rànquing. D'aquesta partida, 1.100.000 es destinaran a la nova campanya de subvencions per a la rehabilitació de pisos buits per a destinar-los després a lloguer social.

La mateixa consellera d'Habitatge, Eva Miguel, admetia ahir que «hi ha una mancança en el parc de pisos públics i estem lluny de donar el servei òptim, ja que, de fet, no s'han posat a l'agenda de l'administració local les polítiques d'habitatge». I és que el pressupost d'aquest 2021 només preveia aquesta partida i una altra de 206.737 euros per a la protecció i gestió d'habitatge de protecció pública, on Tarragona és la trenta-unena població per euros invertits de tot Catalunya. Per habitatge, la despesa en matèria d'habitatge haurà estat enguany de només 9,57 euros.

La campanya del Servei Municipal de l'Habitatge i Actuacions Urbanes (SMHAUSA) està enfocada a «començar a paŀliar la problemàtica de l'habitatge de lloguer social a Tarragona», segons explicava la consellera.

El pla preveu atorgar subvencions d'un màxim de 18.000 euros per habitatge per a la rehabilitació d'aquest sempre i quan la seva destinació final sigui aquest lloguer social, el que vol dir que el preu final estarà entre un deu i un 20% per sota del preu de mercat.

A canvi, però, a banda del pagament directe de la subvenció, es bonificarà el 95% de l'impost de construcció i s'assessorarà en la redacció i obtenció de les cèdules d'habitabilitat. A banda, el propietari també tindrà certes garanties com ara «la mediació, l'assessorament jurídic o l'assegurança de pagament» que gestiona la Borsa de Lloguer d'SMHAUSA, segons va explicar el seu gerent, Jordi Dies.

Menys de 100 pisos

Ara per ara, a la Borsa només hi ha 86 habitatges i en total, hi ha 1.049 unitats de convivència inscrites des del 2008, tot i que no vol dir que totes elles estiguin en recerca activa de pis. Concretament, aquest 2021 s'han rebut 58 noves soŀlicituds a la Borsa, segons el Servei Municipal d'Habitatge.

Dies no va saber concretar quants propietaris podrien acollir-se a les subvencions, però sí va ser clar en quant a la demanda: «És gairebé infinita i segurament quan s'ampliï el parc, sorgiran noves realitats que estaven amagades, com gent que viu amb els seus pares perquè no es pot pagar un lloguer de mercat», afegia.

Poden demanar la subvenció aquells propietaris que no siguin grans tenidors, és a dir, que no disposin de més de cinc habitatges i que un cop acabades les obres puguin tenir la cèdula d'habitabilitat, si és que no la tenien. Si tenen cinc habitatges, poden demanar les cinc subvencions.

Els primers cinc anys hauran de deixar la gestió del lloguer a la Borsa de mediació, però un cop passat aquest temps, podran deixar de llogar a preu de mercat o bé seguir inclosos en el parc del Servei Municipal d'Habitatge. El màxim de 18.000 euros es pot detallar per partides i, de fet, també hi ha un màxim establert per a la rehabilitació de cadascuna de les estances de l'habitatge.