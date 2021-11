L'investigador de la URV Jordi Salas-Salvadó, a la llista dels més citats del món per quart any consecutiu

Figura entre els científics més influents a nivell mundial per l'impacte de la seva recerca

El 'Highly Cited Researchers' és el llistat dels qui es poden considerar els científics i científiques més influents de cada camp d'estudi a nivell mundial. Es confecciona analitzant aquells articles signats per cada investigador que s'han situat entre l'1% dels més citats i que han estat publicats en el període que va del 2010 al 2020. La metodologia que determina qui formarà part d'aquest llistat es basa en dades i anàlisis realitzades per experts bibliomètrics de l'Institut d'Informació Científica de Clarivate. El llistat corresponent a 2021 inclou 6.602 investigadors de més de 70 països, que fan recerca en camps científics diferents i dels quals una trentena treballen en centres de recerca i institucions de Catalunya. Entre ells es troba el catedràtic Distingit de Nutrició de la URV, Investigador ICREA Acadèmia i director de la Unitat de Nutrició Humana de la Universitat, Jordi Salas-Salvadó, qui repeteix presència en aquest llistat per quart any consecutiu.

Jordi Salas és Director Clínic de Nutrició del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, investigador principal de la xarxa CIBERobn i de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. A més, és membre de la Xarxa d'Experts de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, entitat que depèn de la Generalitat de Catalunya, que té un paper important en avaluar els riscos alimentaris. Alhora és Director del Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC), l'objectiu fonamental del qual és contribuir a l'avenç de la recerca bàsica i aplicada en nutrició i millorar la qualitat de la informació i de la formació de la societat en aquesta àrea; membre Numerari de la Secció de Ciències Biològiques de l'Institut d'Estudis Catalans; membre Corresponent de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya i Chairman del World Forum for Nutrition Research and Dissemination, comitè d'experts internacional en el paraigües de l'International Nut Council (INC) per la promoció i desenvolupament de la recerca en fruita seca i salut, així com la seva divulgació.

Recentment ha rebut la medalla Narcís Monturiol al mèrit científic que atorga la Generalitat de Catalunya i és el director de la Càtedra World Forum for Nutrition Research on Tree Nuts and Dried Fruit (WFNR), que té com a missió el foment de la transferència de coneixement i la innovació dels fruits secs i la fruita deshidratada a través de la recerca en relació a la salut, la nutrició i la promoció del seu i consum.

Una de les seves principals línies de recerca se centra en investigar els efectes de la dieta mediterrània sobre el risc cardiovascular i les malalties metabòliques i ha impulsat l'estudi Predimed, l'assaig clínic més gran fet fins ara sobre nutrició, que ha demostrat que la dieta mediterrània suplementada amb oli d'oliva verge i fruita seca és capaç de reduir la incidència de problemes cardiovasculars. Després de pràcticament cinc anys, s'ha vist que aquesta dieta redueix fins a un 30% el risc d'infart de miocardi, ictus o mort cardiovascular, així com altres malalties cròniques. Actualment dirigeix l'estudi PREDIMED-Plus, un estudi multicèntric realitzat per 23 grups de recerca d'arreu de l'estat espanyol amb la idea de demostrar l'eficàcia d'una dieta mediterrània hipocalòrica i la promoció de l'exercici físic sobre la malaltia cardiovascular en més de 6500 participants amb sobrepès/obesitat.