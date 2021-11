Ematsa preveu instal·lar un nou dipòsit d'aigua al barri de Bonavista de Tarragona

L'empresa es prepara per substituir l'actual que data de 1965

L'Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona, Ematsa, ha tret a licitació la redacció del projecte per a la construcció d'un nou dipòsit d'aigua a Bonavista, per un import de més de 42.000 euros. La licitació respon a la necessitat futura de substitució de l'actual dipòsit del barri tarragoní que data de l'any 1965 i comença a estar pròxim a la data de fi de la seva vida útil. Des de l'empresa municipal es destaca que s'ha volgut activar la redacció del projecte per tenir «tot preparat» per a quan Ematsa, el seu Consell d'Administració i l'Ajuntament decideixin activar la inversió corresponent. Al dipòsit actual no s'ha detectat cap deficiència estructural, però davant la seva antiguitat es creu recomanable començar a treballar en la seva renovació o substitució. Com que es disposa de prou espai a l'actual parceŀla on es troba l'actual dipòsit, es preveu un nou dipòsit al costat de l'actual, però no hi ha descartada cap alternativa. Les obres podrien començar en un termini de tres anys.