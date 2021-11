El REC projectarà una vintena d'estrenes i manté l'aposta pel format híbrid

La projecció inaugural serà l'1 de desembre amb 'Sis dies corrents', de la catalana Neus Ballús, que es reproduirà dos dies abans de la seva estrena a les sales. Al certamen s'hi podran veure una trentena de films de països d'arreu del món, que reflecteixen diferents realitats socials «que trenquen estereotips», ha dit el director. De fet, més d'un 70% de les peces seran de fora de l'Estat.Puerto ha remarcat que per portar estrenes a la ciutat «cal un treball de recerca, de saber què està succeint al mercat». Entre les pel·lícules que competiran hi ha 'Virgin blue', 'Silent night', 'The alleys' o 'Karnawal'. A banda, les cintes que encara no tenen distribució comercial a l'Estat optaran al premi del públic.Per complementar la secció de concurs d'òperes primes també hi ha diferents cicles, com 'Fake Reality', «que parla de mons paral·lels o evasius als quals ens enfrontem al món actual», ha assenyalat. També s'ha creat enguany el cicle 'Second round', pensat per exhibir estrenes de directors que ja han passat pel festival anys enrere; o el cicle 'Visibles', de cinema documental. A més, hi haurà un racó per al cinema local amb el cicle 'Autors de Tarragona'. Finalment, el REC ha volgut consolidar l'aposta pel format en línia, que es presentarà en els propers dies. «La versió online és complementària de la física», ha afirmat Puerto.