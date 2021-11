El pàrquing de caravanes de Tarragona desisteix amb l'Oliva i mira cap al cementiri

La lluita de l'associació de veïns per a evitar que es construís al mirador de l'Oliva ha donat els seus fruits

Actualitzada 15/11/2021 a les 20:35

El projecte per la construcció d'un pàrquing d'autocaravanes a la ciutat de Tarragona continua buscant un lloc on poder aterrar. Ara, fonts consultades pel Diari Més asseguren que el govern municipal hauria anunciat que aquest anirà a parar, finalment, a un terreny pròxim al cementiri de Tarragona. D'aquesta manera, el mirador de l'Oliva quedaria descartat de forma definitiva, tal com demanaven des de l'Associació de Veïns.

Segons explica Paco Inglada, membre de la junta de l'Associació de Veïns de l'Oliva, una de les formacions municipals els havia traslladat la notícia després de la Comissió de Territori celebrada el passat 4 de novembre. En aquesta trobada entre l'oposició i el govern va ser quan, després d'haver tractat molts altres temes, el govern va exposar projectes que seguirien en marxa, d'entre els quals s'hi troba l'aparcament d'autocaravanes. Va ser llavors quan els van exposar la decisió de no continuar el projecte al mirador del turó de l'Oliva, sinó a un terreny pròxim al cementiri de la ciutat.

Inglada assegurava en declaracions a aquesta redacció que «no hem rebut cap comunicació oficial des del govern municipal», però assegurava que des de l'AVV l'Oliva «donem per bona la informació que ens dóna aquest representant del grup de l'oposició, ja que s'ajusta i és coherent amb les decisions que es van prendre el passat estiu després de la moció».

Aquesta decisió d'abandonar l'espai de sota del mirador de l'Oliva ja es va donar per feta el passat mes de juliol, quan es aprovar la moció que es posicionava en contra de la ubicació on es volia ubicar inicialment., proposada per l'AVV i defensada pels consellers no adscrits, Sonia Orts i José Luis Calderón. Després d'aquell plenari, el conseller d'Urbanisme, Xavier Puig, ja va assegurar que es podria buscar una localització alternativa per a ubicar aquest aparcament d'autocaravanes. Ara, però, les informacions apuntarien cap a un terreny, municipal o privat, propers al cementiri. Es tractaria d'una zona pròxima també al nou tanatori que està planificat. Malgrat això, fonts de la Xarxa Santa Tecla, fundació propietària del terreny del cementiri i del futur tanatori, han assegurat que aquest aparcament d'autocaravanes no se situarà en cap dels sòls de la seva pertinença.

Pel que fa a l'Ajuntament, fonts municipals només van voler confirmar a aquesta redacció que la zona del mirador de l'Oliva quedava descartat per aquest pàrquing, sense especificar cap a quina zona apuntaven les mirades ara.

Els veïns volien que s'anul·lés

En la moció proposada per l'Associació de Veïns de l'Oliva, demanaven que es denegués la llicència provisional per a instal·lar el pàrquing a l'empresa peticionària de l'obra, Maroem Serveis. Alhora, però, des del govern es va suggerir buscar alternatives, ja que asseguraven que la llicència no es podia denegar. «Per salvar l'Oliva d'aquesta proposta en una ubicació que mai ens ha agradat, no fem servir la via de la denegació, sinó la via pactada», explicava el conseller d'Urbanisme, Xavi Puig, al Diari Més en declaracions d'aquell moment.

En aquesta mateixa línia, Maroem Serveis confirmaven a aquest diari a l'estiu que tenen «la porta oberta a alternatives». «No pot ser fora de la ciutat i que sigui complicat arribar-hi, ha de tenir una bona comunicació», advertien com a úniques condicions des de l'empresa.

A més, des de l'AVV asseguraven que al terreny no era l'idoni per a instal·lar aquesta activitat, ja que els peus del mirador és un espai «massa estret i amb un gran desnivell».