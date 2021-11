El Parc de Nadal de Tarragona es torna a celebrar després de la parada per la covid

El Palau de Fires i Congressos acollirà l'esdeveniment del 27 de desembre al 4 de gener

Actualitzada 15/11/2021 a les 20:45

El Palau de Fires i Congressos de Tarragona tornarà a acollir una nova edició del Parc de Nadal després de l'aturada de l'any passat per la pandèmia. Els més petits podran gaudir de les activitats organitzades pel Club dels Tarraconins del 27 de desembre al 4 de gener, les dates habituals. S'hi espera que hi assisteixin més de 15.000 infants de tota la ciutat.

L'Ajuntament, a través de l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, està buscant ja els possibles patrocinadors per a l'esdeveniment, en el que suposa una nova tornada a la normalitat per als més menuts de la casa.

Es preveu que el Parc de Nadal es divideixi enguany en quatre escenaris. A l'auditori August s'hi encabirà l'escenari, a la sala Gènius hi haurà l'espai municipal, a l'espai firal s'hi preveu allotjar la zona destinada a les entitats i a l'exterior d'aquest mateix espai, es preveu que s'hi instaŀli la Fira del Joc i la Joguina.

A banda, per facilitar que tots els assistents arribin arreu, s'impulsarà una acció de ludoficació per desenvolupar el màxim d'activitats possible. Aquesta acció també es vincularà amb la campanya de Nadal municipal i amb la resta d'activitats festives de la ciutat.

El Parc de Nadal pretén ser un espai d'educació en lleure, és a dir, un lloc de trobada per la canalla que estimuli el seu aprenentatge, que aplegui entitats d'àmbit infantil, que esdevingui un servei públic i que es destini i arribi a tothom. Com cada edició, hi haurà una temàtica concreta que esdevé l'eix principal del parc. L'any passat aquest eix va ser la contaminació marina i enguany els valors que es volen transmetre amb totes les activitats giren entorn de la sostenibilitat, la cooperació i la dinamització amb una única aspiració: la inclusió.

Més de 15.000 assistents

Encara queden per concretar els horaris, les activitats i les entitats que hi participaran però ja s'han previst algunes actuacions. Així, s'espera que s'organitzin més de 30 espectacles en petit format, quatre espectacles en gran format, més de 40 activitats lúdiques i que hi formin part una vintena d'empreses. El nombre de participants al parc, segons les previsions, serà d'uns 15.000 nens i nenes. Aquesta xifra és similar al número de socis que formen part de l'entitat el Club dels Tarraconins, que amb el temps s'ha convertit en un espai de referència pels infants de la ciutat d'entre zero i dotze anys.