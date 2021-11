Actualitzada 15/11/2021 a les 15:15

L'Ajuntament de Tarragona destinarà 1,1 MEUR a ajuts per a la rehabilitació d'habitatges destinats a lloguer social. L'objectiu és augmentar el número de pisos de la borsa de lloguer social i mobilitzar els habitatges buits. Les ajudes es dirigeixen a propietaris que vulguin posar a punt els immobles per introduir-los a la borsa de mediació del Servei Municipal d'Habitatge i podran obtenir fins el 100% del cost de les obres, amb un màxim de 18.000 euros per habitatge. Un cop s'hagi fet la rehabilitació, s'oferirà en lloguer a través de la borsa municipal, a preus d'entre un 10% i un 20% per sota de mercat. El consistori donarà garanties als propietaris en el cobrament de les rendes, el manteniment del pis i la gestió del contracte.