Roser Martí-Cid elegida nova presidenta del CoDiNuCat

Actualitzada 15/11/2021 a les 14:00

Roser Martí-Cid, diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Màster en Nutrició i Metabolisme i Doctora en Nutrició i Metabolisme per la URV, ha estat elegida per unanimitat presidenta del CoDiNuCat. Substitueix en el càrrec a Nancy Babio, que ha dirigit el Col·legi des de la seva constitució el 2013 i que ha esgotat els vuit anys de mandat que imposen els estatuts com a límit.Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments, Màster en Nutrició i Metabolisme, i Doctora en Nutrició i Metabolisme.Desenvolupa la seva activitat professional en l'àmbit de la nutrició clínica, la docència, l'assessorament, la investigació i la seguretat alimentària.Actualment col·labora amb diverses institucions públiques i privades i en diferents mitjans de comunicació, en l'assessorament dietètic i nutricional i en la realització de projectes i tasques d'educació per a la salut. A més, ha publicat diversos treballs en revistes científiques. Participa amb regularitat a congressos nacionals i internacionals.Entre els seus projectes s'hi inclou la incorporació del Dietista-Nutricionista a la restauració col·lectiva dels centres escolars i les residències de gent gran.