Més de 15.000 persones usen el nou sistema de cites per SMS del Joan XXIII de Tarragona

L'hospital ha posat a disposició dels pacients missatges interactius per poder modificar o cancel·lar visites mèdiques a través del mòbil

Actualitzada 14/11/2021 a les 22:16

L'Hospital Joan XXIII ha posat en marxa un sistema de citació a través de SMS interactius que ja han utilitzat més de 15.000 persones en menys de dues setmanes. Es tracta d'un sistema que pretén facilitar la gestió directa de les cites per part dels pacients, cosa que implica una millora del servei i, a banda, l'alleujament de la feina administrativa.

Els SMS interactius van entrar en funcionament el passat 25 d'octubre i es van enviar a tots els pacients que estaven citats a partir del 8 de novembre. El missatge el reben els pacients que estan citats a 15 dies vista per donar temps al mateix usuari per a que contesti i també al departament d'administració per a que ho pugui gestionar.

Tenint en compte que al parc sanitari de l'Hospital Joan XXIII es realitzen una mitja de visites a 1.500 pacients diaris, en els primers 10 dies de funcionament del sistema, s'han enviat ja uns 15.000 SMS

Aquests SMS s'envien a tots els pacients dels quals l'hospital té registrat un telèfon mòbil en les dades mestres de l'usuari. No s'envien a pacients que només tenen un telèfon fix, evidentment, pels quals segueix el sistema tradicional de citació telefònica.

El principal objectiu d'aquest nou sistema és «oferir un millor servei a l'usuari, donant un pas més en la digitalització del Sistema de Salut», segons expliquen fonts de l'hospital tarragoní. Aquesta digitalització ha d'implicar, a més, una millor accessibilitat dels usuaris i una programació de visites amb més qualitat. També es pretén, amb aquest sistema, disminuir l'absentisme a les consultes que, alhora, «contribuiria a minvar les llistes d'espera». El sistema està implementat en altres hospitals com el Verge de la Cinta de Tortosa o el Josep Trueta de Girona des de fa temps, i ara s'implanta a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona després de realitzar una prova pilot durant uns mesos a la Unitat del Dolor. Aquesta prova pilot es va iniciar el passat mes d'abril en només una unitat per tal de testar-lo i per garantir que quan s'estengués a la resta d'especialitats funcionés amb normalitat.

Funcionament intuïtiu

El missatge que rep el pacient al seu mòbil és molt clar: demana a l'usuari si confirma l'assistència a la seva cita mèdica. En cas de confirmació aquesta arriba al Servei d'Atenció al Pacient (SAP)que anota a la seva agenda que el pacient efectivament hi anirà.

En cas que el pacient vulgui modificar la cita només cal que faci dues passes a través del mateix SMS. La primera és prémer l'opció NO a la pregunta sobre la seva assistència i, després, apretar l'opció Vull un altre dia de cita. En aquest cas, la reprogramació quedarà anuŀlada i el pacient ha d'esperar a que li enviïn un altre SMS. L'usuari no haurà d'esperar, però, per a anuŀlar la cita de forma definitiva. Per a fer-ho, només cal que digui que no assistirà, prémer després l'opció Vull canceŀlar definitivament la cita i confirmar, de nou, aquesta canceŀlació.

La doble confirmació serveix per a que el sistema sàpiga que l'anuŀlació és correcta i no fruit d'una equivocació en la gestió de l'SMS. Un cop canceŀlada la visita, aquesta desapareix del llistat de visites del pacient.