L'Hospital Universitari Joan XXIII inicia el Programa de rehabilitació cardíaca

Actualitzada 15/11/2021 a les 13:32

L'Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona inicia el Programa de rehabilitació cardíaca (RHC), amb la coordinació dels serveis de Cardiologia, Medicina Física i Rehabilitació i amb la col·laboració d'altres serveis com Endocrinologia i Nutrició, i Psiquiatria. Aquest programa va dirigit a pacients que pateixen patologia cardiovascular, per exemple, un infart de miocardi. L'objectiu és «millorar la condició física, mental i social dels pacients amb cardiopatia, incidint en la millora dels seus estils de vida amb un programa d'exercici físic individualitzat, moderat i adaptat a cada pacient; amb xerrades educatives, i amb el control dels factors de risc cardiovascular» explica Mercè Camprubí, especialista en cardiologia de l'Hospital Joan XXIII.Una de les accions que té en compte el Pla director de malalties cardiovasculars del Departament de Salut és la intervenció des de la rehabilitació cardíaca, a través d'un programa holístic i multidisciplinari, que és el que l'Hospital Joan XXIII ha implantat. La iniciativa «dona eines als pacients per atenuar les conseqüències funcionals del procés cardíac agut i evitar que pateixin un altre episodi cardiovascular», explica la doctora Renzulli, especialista en medicina física i rehabilitació.Durant la primera visita de rehabilitació cardíaca, la doctora Camprubí realitza una visita amb ECG, prova d'esforç i supervisa la medicació. Posteriorment, la doctora Renzulli decideix el programa d'exercici que els pacients poden realitzar en funció del seu estat, amb la col·laboració de la fisioterapeuta Irene Reynals. Al llarg del Programa és fonamental la supervisió de l'infermer especialitzat Rafa Torta. Un cop conclòs, el Programa avalua novament, amb una visita similar, les millores observades i es concreten les recomanacions que el pacient ha de seguir.El Programa té una durada aproximada de dos mesos i els pacients es desplacen al Servei de Medicina Física i Rehabilitació tres dies a la setmana (dilluns, dimecres i divendres), en un total 24 sessions. En aquestes sessions s'incideix en els estils de vida saludables: deixar de fumar, corregir factors de risc, canvis en la dieta, exercici físic personalitzat (amb bicicletes estàtiques, cintes, estiraments, caminant, amb control de les 10.000 passes amb rellotges). Al mateix temps «es controla un programa d'exercici físic ambulatori individualitzat que dura una hora i mitja», explica la supervisora de Rehabilitació, Montserrat Fibla.Dimecres és el dia en què es fan les xerrades educatives per a pacients i a les quals també pot assistir-hi un familiar per pacient. Aquestes xerrades aborden diversos temes, com ara: 'Per què es produeix un infart?', realitzada per la cardiòloga Mercè Camprubí, que també en fa una altra sobre el tractament de l'infart; l'exercici físic, a càrrec de l'especialista en medicina física i rehabilitació Marcela Renzulli; dieta saludable i per a diabètics, per la nutricionista Carme Martí, que dedica una altra sessió a l'etiquetatge dels productes dietètics; dieta cardiosaludable per l'especialista en infermeria de rehabilitació Rafael Torta; tècniques de relaxació, amb una sessió a càrrec de la fisioterapeuta Irene Reynals i, finalment, motivació, amb una sessió que fa el cardiòleg i coach Jordi Guarinos.Els pacients també poden intervenir en les xerrades i fer les preguntes sobre els temes que els preocupen.El cap de Servei de Cardiologia, Alfredo Bardají, explica que «tots els pacients que han patit un infart i segueixen el Programa milloren en algun aspecte, físicament, psíquicament o socialment».Actualment, s'inclouen en el Programa els pacients amb postinfart agut de miocardi (abans d'un mes de l'infart). Es pretén que el Programa s'ampliï a qualsevol tipus de cardiopatia com, per exemple, pacients amb insuficiència cardíaca.El Servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari Joan XXIII és centre de referència per a l'atenció a l'infart de miocardi. Anualment té més de 500 activacions per Codi infart, un volum d'activitat molt superior al d'altres hospitals de Catalunya.