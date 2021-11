L'Associació de Veïns Sant Pere i Sant Pau abandona la lluita pels caixers automàtics

Arran de desavinences amb l'altra AVV del barri, la Unió SPiSP, la junta ha decidit fer un pas al costat en aquesta demanda

L'Associació de Veïns de Sant Pere i Sant Pau han fet un pas al costat en la lluita per aconseguir que reobrin els taulells de les sucursals bancàries del barri, ja que podia suposar un perill per a persones grans o amb mobilitat reduïda treure els diners del caixer automàtic, situat al carrer. Així ho va declarar en un comunicat el president de l'AVV, Lluís Trinitat.

Segons assegurava en aquesta nota informativa, «fa uns mesos ens embarcàvem les dues associacions de veïns del barri per a lluitar en conjunt perquè rectifiquessin» el que consideren un «tracte inhumà» de les entitats bancàries perquè no ofereixen un servei de taulell als seus locals, «per persones grans o amb mobilitat reduïda». Malgrat això, després d'aquests mesos, «res ha tingut resultats». Ara, i després de portar «un temps detectant algunes cosetes que no ens semblaven bé, i les quals hem pogut corroborar amb el pas del temps, hem decidit apartar-nos d'aquesta lluita conjunta. Informem també que no tornarem a participar de manera conjunta amb l'associació de veïns de la Unió en cap de les accions que puguin o puguem dur a terme en un futur pròxim», concloïa el president en el comunicat. A tot, Trinitat afegia que «evidentment, en el futur, hi haurà moltes queixes i inquietuds en les quals coincidim –entre les dues associacions–, per què al cap i a la fi tots volem el millor per al nostre barri, però ja serà per separat». De fet, en declaracions al Diari Més, el president assegurava que abandonaven la lluita, no només per aquestes problemàtiques amb l'altra AVV, sinó també per la falta de suport que està rebent la causa. «Hi ha hagut molta inacció per part de la Generalitat, que no ha contestat la carta que li vam fer arribar amb les nostres queixes», explicava el president, tot afegint que «també va haver molt poca quantitat de gent que va acudir a la concentració, i sobretot la reacció nul·la per part de totes les entitats bancàries que, no només no han volgut posar de la seva part, sinó que, a sobre, han tancat una oficina d'una sucursal bancària al barri, i a l'altre local han decidit només obrir dos dies a la setmana». Malgrat això, remarcava que «a la nostra Associació de Veïns fa 8 anys que estem fent les coses pensant en tots els públics i en tot el barri, i seguirem fent accions solidàries com fins ara».

Per la seva banda, el president de l'AVV la Unió, José Cosano, va declarar a aquesta redacció en referència a aquest fet que «cadascú és lliure de fer allò que li dicti la seva consciència, si algú pensa que no ha d'estar en aquesta lluita és cosa d'ells».