L'Agrupació Fent Camí de Tarragona, obligada a estar al carrer amb 80 infants des de la pandèmia

Per una falta de locals amb espai per a tantes persones, l'Ajuntament continua buscant solucions

Actualitzada 14/11/2021 a les 21:21

L'Agrupació Escolta i Guia Fent Camí, de la Part Alta de Tarragona, fa ja més d'un any i mig que es troba al carrer, i és que sembla que no hi ha cap espai públic a Tarragona que compleixi les mesures covid per tal d'acollir 83 infants i 12 caps els caps de setmana.

Fent Camí es troba sense un local propi des del passat any 2006, quan van decidir abandonar La Salle. Des de llavors han estat lluitant tenir un local propi, tal com apuntaven fonts de l'Agrupació Escolta en declaracions al Diari Més. Des del 2013, es van acomodar al Centre Sociocultural de la Part Alta, però des de l'arribada de la covid no l'han pogut tornar a utilitzar. «L'Ajuntament ens va fer fora perquè ens deien que les instal·lacions no complien amb els requisits de ventilació pertinents», asseguraven des de Fent Camí. Aquest fet va tenir lloc ara fa un any, i des de llavors, l'Agrupació Escolta es veu obligada a fer les activitats al carrer. «L'Ajuntament ens va cedir un petit local al carrer Civaderia, però l'espai és molt petit i l'estructura una mica insegura, i no volem posar als infants en perill, per tant allò ho utilitzem només com a magatzem», declaraven a aquesta redacció des de l'AEIG.

Els caps de Fent Camí asseguraven estar molt agraïts a la Colla Jove, ja que «durant aquest temps hem pogut dur a terme les activitats al seu local», malgrat que només hi hagin pogut estar «les dues branques més petites». La resta s'ha dispersat per diversos espais de la Part Alta, com és la plaça de la Font, la Seu, la plaça del Fòrum... «Però si plou, ens hem de buscar espais en aixopluc, com els porxos del carrer Merceria». El factor meteorològic suposa un gran problema per a ells, ja que «ara ve el fred, la pluja... per als infants pot suposar problemes de salut, i per als caps problemes a l'hora de preparar les activitats per falta de previsió». «Si no tenim un espai com Déu mana, no podem assegurar unes condicions pedagògiques adequades. El món del lleure és molt important pels infants, i així ha quedat demostrat després de la pandèmia», asseguraven els caps de l'AEIG.

El passat mes de setembre de l'any 2020, quan van rebre la notícia que no podrien continuar al Centre Sociocultural de la Part Alta, ja van fer una manifestació al respecte, i aquest mes de novembre la van tornar a repetir. En aquesta, van fer «Cau reivindicatiu» amb tots els infants el passat dissabte dia 6. Van començar a les 10 del matí amb una cassolada, acompanyada d'una penjada de pancartes per tot el barri, i finalitzant a la plaça de la Font amb una concentració. «En el nostre manifest vam reclamar una nova reunió amb l'Ajuntament», per tal de tornar a intentar buscar una solució.

A totes aquestes demandes, fonts municipals declaraven a aquesta redacció que «les sales disponibles del Centre Sociocultural de la Part Alta no tenen actualment una certificació que avali la ventilació correcta que exigeix la situació sanitària», i que «l'arribada de la pandèmia ja va comportar que altres entitats que feien ús de les instal·lacions del Centre Sociocultural de la Part Alta estiguin fent les seves activitats a altres espais», és a dir, que l'AEIG no ha estat l'única associació en haver de marxar.

A més, explicaven que «per la quantitat de persones que en formen part no s'ha trobat encara un espai suficientment ampli i correctament ventilat a la Part Alta», tot afegint que se'ls havia ofert el Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, però no el van acceptar per «l'estreta vinculació que tenen amb el seu barri». Les fonts municipals asseguraven que continuen amb la recerca d'un espai per l'entitat i, a més, tenen previst de reunir-se amb l'agrupament aquesta setmana.