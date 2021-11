Eva Borràs deixa la gerència de la URV per incorporar-se a la Cambra de Comerç de Barcelona

El ple de l'ens cameral aprovarà el seu nomenament en el pròxim ple

Actualitzada 15/11/2021 a les 10:17

Eva Borràs Balcells deixarà de ser la gerent de la Universitat Rovira i Virgili per convertir-se en la directora-gerent de la Cambra de Comerç i Indústria de Barcelona, que presideix Mònica Roca.L'ens cameral està previst que aprovi en el pròxim plenari el nomenament de Borràs que des del 2019 ocupava la gerència de la universitat tarragonina. Una oferta econòmica molt atractiva i el fet que Borràs resideixi a Barcelona haurien aconseguit fer decidir-se pel canvi laboral.Borràs substituirà a la Cambra a Xavier Borrell, que ha ocupat la gerència els últims 30 anys i que hauria decidit deixar el càrrec per voluntat pròpia després del canvi en la presidència de l'ens, primer amb Joan Canadell i ara amb Roca i amb un perfil eminentment independentista.La que serà la nova directora-gerent de la Cambra compta amb una llarga experiència professional. Abans de la seva arribada a Tarragona, del 2015 al 2017 va ser la directora econòmica-financera de l'Hospital Clínic de Barcelona i abans va assumir la direcció de Gestió de Governança i Economia a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. També va ser directora de l'àrea de Serveis Centrals de l'Ajuntament de Sabadell, i gerent de l'Institut Català de les Indústries Culturals (ICIC) de la Generalitat de Catalunya.Borràs és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Pompeu Fabra, màster en Banca i Finances per l'IDEC-UPF i Postgrau en Funció Gerencial a l'Administració Pública per ESADE.