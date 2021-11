Els aparcaments de zona verda i taronja de Tarragona també seran de pagament els dissabtes

Les noves tarifes dels estacionaments d'horari regulat entren avui en vigor amb una baixada de preu en la primera mitja hora per a la zona blava

Actualitzada 14/11/2021 a les 20:36

Les zones d'aparcament verda i taronja deixaran de ser gratuïtes els dissabtes i es començaran a pagar a partir d'aquesta setmana, un cop entrin en vigor les noves tarifes dels estacionaments regulats amb horari limitat avui mateix. Això suposa, doncs, que l'ajuntament tarragoní aposta per incrementar la rotació d'estacionament tot castigant els aparcaments de llarga durada també en cap de setmana.

Pel conseller de Serveis Generals, Jordi Fortuny, «l'horari de pagament d'aquestes zones s'allarga al dissabte perquè és un dia d'activitat comercial i volem que als aparcaments hi hagi rotació i moviment i no només havia de ser a la zona blava», va explicar ahir.

Les tarifes de les dues zones queden igual per als residents, que pagaran per un dia sencer 0.40 euros, tot i que per les noves altes de resident sí que hi haurà una taxa única de 15 euros per poder utilitzar la zona verda.

El que canvia és per la resta d'usuaris. La zona taronja, que ha de servir en un principi com a aparcament dissuasori, també es pagarà els dissabtes per a que «formi part del sistema de rotació d'aparcaments», va comentar Fortuny.

D'aquesta manera, «es penalitza l'estada llarga i es fomenta que tothom qui vingui a Tarragona a comprar o a fer encàrrecs curts pugui trobar aparcament fàcilment», segons Fortuny. Aquest era molt clar: «Qui vulgui aparcar tot el dia que pagui l'aparcament municipal».

Cal recordar que els aparcaments de titularitat municipal han igualat les seves tarifes i s'hi pot estacionar tot el dia per 4,5 euros.

Canvis a la zona blava

Les noves tarifes que entren en vigor avui segueixen en la mateixa línia de penalització de l'aparcament de llarga durada i l'aposta per la rotació en l'estacionament. Així, pel que fa a la zona blava, la primera mitja hora es paga a 0,2 euros (abans a 0,75) la primera hora a 1,15 i dues hores a quatre euros (abans a tres).

Aquestes tarifes es desglossen de la següent manera: Fins al minut 30 es paguen 0,20 euros; del minut 31 al 55 hi ha un increment de 3 cèntims per minut; del 56 al 75, l'increment és de 4 cèntims per minut; i, del minut 75 fins a les dues hores d'estacionament màxim permès, un increment de 5 cèntims per minut.

Pel que fa a l'anuŀlació de la denúncia per haver sobrepassat el temps permès, aquesta és de vuit euros. Aquestes tarifes són les mateixes que s'apliquen a la zona verda per aquells que no tinguin el carnet de resident.

Ara restarà per veure si la rebaixa de les tarifes de zona blava incrementa realment la rotació i si, a banda, incrementa o disminueix l'aportació econòmica als ingressos de l'Ajuntament.

L'informe preceptiu del cap se secció de Comptabilitat, amb la conformitat de l'interventor general, va concloure que en base al contingut del seu informe i la raonabilitat dels càlculs efectuats a la Memòria econòmica-financera de la Gerència d'Aparcaments Municipals de Tarragona (AMT) la proposta de noves tarifes gaudiria de sostenibilitat financera. Així es contempla a l'acta del Consell Plenari que va aprovar les noves tarifes el passat 23 de juliol.

El conseller de Serveis Generals, però, tot i afirmar que els estudis de viabilitat aportaven resultats «equilibrats», admetia que «depèn del comportament dels usuaris de la zona blava podem guanyar o perdre diners amb aquestes modificacions, cosa que demostra que no les hem fet amb cap tipus d'afany recaptatori».