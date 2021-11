El PSC de Tarragona rebutja la moratòria de la Generalitat per a la creació de noves incineradores

La portaveu socialista critica que, de fer-se realitat aquesta moratòria, implicaria incomplir els acords europeus per la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle

Actualitzada 15/11/2021 a les 15:23

El Grup Municipal Socialista presenta una moció per mostrar el seu rebuig a la moratòria de la Generalitat per la creació de noves incineradores i de l'ampliació de les ja existents a Catalunya. La portaveu socialista, Sandra Ramos, titlla de màxima gravetat les declaracions del passat 3 de novembre, de la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, afirmant la moratòria a les incineradores: «Aquest fet és de tal gravetat que comportaria l'incompliment dels acords europeus per la reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle».El febrer del 2020 es va publicar l'Informe de progrés del compliment dels objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) que determina que les incineradores només representen un 5% del total de les emissions GEH a Catalunya, enfront del 77% que generen els abocadors de residus urbans. «A Catalunya hi ha un total de 25 abocadors i només 4 incineradores. Amb la decisió del govern d'ERC i Junts de realitzar una moratòria per la creació de noves plantes i per l'ampliació de les existents, no aconseguirem assolir l'objectiu del Pacte Verd Europeu de reduir un 15% els GEH pel 2030», afirma Ramos.Les i els socialistes tarragonins reclamen que l'Ajuntament de Tarragona manifesti la voluntat de compliment amb el Pacte Verd Europeu per la reducció d'un 15% dels GEH pel 2030, així com instar a la Generalitat a garantir l'aplicació de la directiva europea sobre l'eliminació de residus urbans mitjançant els abocadors. «ERC i Junts, tant que es volen emmirallar amb Dinamarca, cal recordar que el país escandinau (amb una població similar a la catalana) té 26 incineradores, mentre que a Catalunya només n'hi ha quatre. Demanem a la Generalitat que actuï immediatament. No hi ha planeta B, o ens hi posem a treballar de valent o ja o no hi haurà solució», conclou la portaveu socialista.